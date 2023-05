Am Pfingst-Wochenende noch nichts vor? 14 Tipps für Euren Samstag in Dresden!

Ein sonniges Pfingstwochenende steht vor der Tür! Da gibt es in Dresden wieder einiges zu erleben! TAG24 hat die besten Tipps fürs Pfingstfest ausgesucht.

Von Annett Daube

Dresden - Ein sonniges Pfingstwochenende steht vor der Tür! Da gibt es in Dresden und Umgebung wieder einiges zu erleben! TAG24 hat die besten Tipps fürs Pfingstfest ausgesucht.

Klingende Stadt

Dresden - Im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele wird Dresden am Samsatg ab 15 Uhr zur "Klingenden Stadt". An diversen Orten der Innenstadt führen Profi-, Hobby- und Laienmusiker*innen ihre Programme auf. Die Gäste sind zum Mitsingen und -tanzen eingeladen.

Überall in Dresden gibt es am Samstag die Dresdner Musikfestspiele zu sehen, zu erleben und vor allem zu hören. © Sebastian Kahnert/dpa

Sebnitzer Rodeo

Sebnitz - Im Western Village am Nassweg wird es staubig. Beim Western Rodeo am Samstag wird von 11 bis 16 Uhr von Ross und Reiter alles abverlangt. Wer Fan des Western-Reitsports ist oder Wild-West-Aktion und -Romantik mag, kann hier mehr als 30 Reiter aus Deutschland und Tschechien erleben. Ein Programm mit Musik, Handwerk, Bastelspaß und Händlermeile umrahmt die Veranstaltung. Eintritt: 3/1/Familien 7 Euro. Für das Country-Konzert mit der Willie Jones Band ab 20 Uhr 15/7 Euro.

Weltgeschichte entdecken

Torgau - Weltgeschichte entdecken können Besucher am Samstag auf Schloss Hartenfels. Das einstige politische Zentrum der Reformation war Teil der napoleonischen Festung und Begegnungsort der amerikanischen Soldaten mit den sowjetischen Truppen. Die kurzweilige Führung durch 1050 Jahre Schlossgeschichte findet ab 15 Uhr statt. Eintritt: 7 Euro. Anmeldung unter der Telefonnummer 03421/7851099.

Wie wäre es mit einem Besuch auf Schloss Hartenfels? © Imago / Sylvio Dittrich

Musik für Kinder

Nossen - Eine musikalische Weltreise können Kinder am Samstag auf Schloss Nossen erleben. Ab 16 Uhr erklingen unter dem Motto "Oma Fagott und der fliegende Teppich" Melodien von Bizet, Gershwin, Debussy und vielen anderen mehr. Ein klassisches Konzert nicht nur für junge Ohren. Tickets für 10/5 Euro gibt's unter der Telefonnummer 03525/72260.

Streuselkuchen & mehr

Langebrück - Auf dem Landgut Hofewiese beginnt Pfingsten am Samstag ab 15 Uhr mit einem Streuselkuchenfest. Besucher sollten sich die Geschichte vom "Ditschen" erzählen lassen. Die Dresdner Dampferband spielt zum Frühschoppen am Sonntag auf (11.30 bis 14 Uhr). Der Pfingstmontag gehört den Familien. Von Kinderschminken bis Kerzenwerkstatt, Ponyreiten und Puppentheater reichen die Vergnügungen. Der Eintritt ist frei.

Lecker! Dem Streuselkuchen wird am Samstag ein ganzes Fest gewidmet. © longstockingpippi/123rf

Meilerfest

Tharandt - Der Meiler im Breiten Grund des Tharandter Waldes raucht wieder. Das altehrwürdige Handwerk der Köhlerei wird am Wochenende mit einem Meilerfest gefeiert, denn das Köhlern hat hier eine mehr als 170-jährige Tradition. Um 14 Uhr wird am Samstag der Meiler mit einem "Gut Brand" zum Leben erweckt. Mehrere Führungen werden um 16.45 und 18 Uhr und am Sonntag um 10.45 und 13 Uhr angeboten. Der Eintritt ist frei.

Historische Straßenkunst

Leipzig - Beim Historischen Straßenkünstler-Spektakel im Leipziger Zoo unterhalten zu Pfingsten nicht nur die Zoobewohner, sondern auch Gaukler, Jongleure und Straßenkünstler die Besucher. Ein spannendes Hochradrennen wird am Samstag und Sonntag von 13.30 bis 14 Uhr auf dem Gondwanaland-Vorplatz geboten. Der Zoo ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Eintritt: 22/14/Familie 54 Euro.

Da gucken auch die Robben: Im Leipziger Zoo sorgen nicht nur die Tiere, sondern auch Straßenkünstler für Unterhaltung. © Jan Woitas/dpa

Ateliers geöffnet

Sachsen - "Kunst:offen in Sachsen" heißt es zum Pfingstfest. Ateliers, Arbeits- und Ausstellungsräume von Malern, Grafikern, Bildhauern, Fotografen, Keramikern, Holz-, Schmuck-, Textil- und Metallgestaltern sind offen. Insgesamt kann an allen drei Tagen an 140 Kunstorten reingeschaut werden. So zum Beispiel bei dem Maler Götz Schmidt in Klingenberg oder beim Glaskünstler Dyroff im Bahnhof Schmiedeberg (bei Dippoldiswalde). Einen Überblick über alle Werkstätten und Ateliers gibt's unter kunst-offen-in-sachsen.de.

Peter Pan

Rathen - Lust auf eine Reise nach Nimmerland? Die Felsenbühne Rathen zeigt am Samstag und Sonntag jeweils um 18 Uhr sowie am Montag um 16 Uhr die Geschichte von "Peter Pan", dem Jungen, der nie erwachsen werden möchte. Tickets ab 18/13/8 Euro unter landesbuehnen-sachsen.de.

Auf der Felsenbühne Rathen wird Peter Pan vorgeführt. © Norbert Neumann

Zinnfiguren in Oschatz

Oschatz - Im Stadt- und Waagenmuseum können Besucher sich jeweils von 13.30 bis 17 Uhr die Sonderausstellung "Spannende Geschichte(n) und bekannte Märchen mit Zinnfiguren" anschauen. Schwerpunkt bildet die Erinnerung an das 1. Königlich-Sächsische Ulanenregiment Nr. 17 der einstigen Garnisonsstadt Oschatz. Eintritt: 5/3/Familien 12 Euro.

Park- und Blütenfest

Gablenz - Im Kromlauer Park wird das Park- und Blütenfest gefeiert. Das Programm ist abwechslungsreich - wir haben ein paar Highlights herausgesucht: Helikopterrundflüge, eine Naturmarktstraße, Falkner-Vorführungen, Oldtimertreffen, Ponyreiten und Puppentheater. Am Sonntag sind das Hohheitentreffen und die Illumination des Rakotzensembles hervorzuheben. Alle Programmpunkte unter kromlau-online.de. Der Eintritt ist frei.

Auch rund um die Rakotzbrücke gibt es einiges zu bestaunen. © IMAGO / imagebroker

Pfingsten in Turisede

Neißeaue - Eine große "Pfingstfeierei" findet in der "Geheimen Welt von Turisede" statt. Hier kann ordentlich geschlemmt, gesungen und getanzt werden. Kinder werden mit Ballonmodellage und Zauberkunst animiert. Eintritt ab 19,50/16,50/14,50 Euro unter turisede.com.

Bierbörse

Leipzig - Die Bierbörse am Völkerschlachtdenkmal gleicht einem riesigen Biergarten und hat am Samstag von 15 bis 24, am Sonntag von 11 bis 24 und am Montag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Es werden rund 500 verschiedene Biersorten ausgeschenkt. Der Eintritt ist frei.

