Bei schönstem Frühsommer-Wetter: Mit diesen Tipps wird Euer Sonntag toll!

Auch am heutigen Sonntag gibt es wieder viel Sonnenschein. Ideal, um seine Zeit draußen zu verbringen. Und hier kommen die besten Ausflugstipps für Euch in Dresden und Umgebung.

Dresden - Die Sächsische Staatsregierung macht die Türen auf. Zum "Tag des offenen Regierungsviertels" am Sonntag können Besucher einen Blick in die Ministerialgebäude rund um den Carolaplatz werfen. Unter dem Motto "Sehen und gesehen werden" sind Mitmachaktionen, Angebote für Kinder und Musik angesagt. Nähere Infos unter staatsregierung.sachsen.de .

Radebeul - Die Steillagenwinzer in Radebeul laden zum "Tag des offenen Weinbergs" ein. Am Sonntag können Gäste ab 12 Uhr die Weinberge Oberlößnitz, Niederlößnitz und Zitzschewig besuchen und sich über die Arbeit am Weinberg, die erlesenen Weine und die Geschichte der Region informieren. Neben Musik und Kulinarik werden natürlich auch leckere Tropfen angeboten.

Dresden - Beim "Handmade-Sonntag" auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch dreht sich von 10 bis 18 Uhr alles ums Selbstgemachte. Beim Stöbern kommen Interessierte mit den Anbietern ins Gespräch, lernen so die Produkte und ihre Geschichte kennen. Mit Flammkuchen, Backfisch und Burgern wird der Markt auch zum kulinarischen Fest. Ab 14 Uhr gibt es süße Waffeln am Stiel. Der Eintritt ist frei

Leipzig - Im Leipziger Zoo sind am Sonntag die Besucher eingeladen, im Rahmen der "Entdeckertage Affen" Gorillas, Kaiserschnurrbarttamarine & Co. näher kennenzulernen. Es wird Zoolotsen-Touren geben, eine Plakatausstellung, Bastelangebote und Tiergesichterschminken. Eintritt: 22/14/Familien 54 Euro. Der Zoo ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Meißen - Beim Literaturfest in Meißen können Besucher ein vielfältiges Literaturprogramm genießen. Auf vier Open-Air-Bühnen und weiteren Leseorten in der Stadt finden insgesamt rund 200 Lesungen statt. Am Sonntag liest um 12 Uhr Frank Richter auf dem Markt, im Heil- und Kräutergarten in der Wiesengasse 1 gibt es einen Bücherflohmarkt. Das ganze Programm unter literaturfest-meissen.de.