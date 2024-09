Den Sonntag so richtig genießen? Diese Tipps legen wir Euch ans Herz

Dresden - Auch der letzte Sonntag im Monat September lockt mit Sonnenschein nach draußen. Zieht Euch aber warm an, es wird herbstlich frisch. Bei folgenden Events in Dresden und Umgebung könnt Ihr was erleben.

Dresden - Am Sonntag, von 10 bis 14 Uhr, findet im Boulevardtheater in Dresden ein Kostüm-Flohmarkt für die ganze Familie statt. Stöbern Sie im Fundus zwischen Theaterkostümen, Hochzeitskleidern, Uniformen, Mänteln und Alltagsmode. Aber auch besondere Spezialanfertigungen warten auf neue Eigentümer. Zum Beispiel: Hut & Mantel von Sherlock Holmes, das Teufelskostüm aus "Die Hexe Baba Jaga", die alte "Weihnachtsgans Auguste" oder das Kostüm vom Zwerg Rumpelstilzchen aus "Spuk unterm Riesenrad". Im Theatergarten gibt's Snacks, Getränke & Bratwurst. Eintritt frei. Infos unter: boulevardtheater.de

Zabeltitz - Das 25. Hubertusfest steigt am Sonntag, von 10 bis 18 Uhr, im Barockgarten, im Palais und am Alten Schloss Zabeltitz. Rund um das Thema Wald, Wild und Jagd können Besucher neben kulturellen Beiträgen viele interessante Stände und Aktionen erleben. Mit Spielmannszug, Grillshow, Kettensägenschnitzen, Jagdhornbläsern und Rundgängen. Eintritt frei. Infos unter: grossenhain.de/newsleser/25-hubertusfest-in-zabeltitz.html

Moritzburg - Am Fasanenschlösschen in Moritzburg öffnet am Sonntag von 10.30 bis 16 Uhr der alte Leuchtturm, der um 1780 als Teil eines Freilichttheaters erbaut wurde. Er ist das einzige für diesen Zweck errichtete Signalzeichen des Landes und gleichzeitig einer der ältesten Binnenleuchttürme in Deutschland. Der Leuchtturm kann individuell besichtigt werden. Eintritt auf Spendenbasis. Infos unter: schloss-moritzburg.de/de/fasanenschloesschen