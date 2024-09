Dicke Kartoffeln, leckere Weine, Kunst: Das ist Euer Sonnabend rund um Dresden

Am Wochenende ist in Dresden und Umgebung wieder einiges los. Hier kommt jeder auf seine Kosten.

Von Dana Peter

Dresden - Der Herbst zeigt sich erneut von seiner kühlen Seite. Mehr als 15 Grad sind am Wochenende kaum drin. Die Sonne ziert sich und schickt überwiegend Wolken vor. Wer Jacke und Schirm einpackt, ist für einen Ausflug an der frischen Luft gewappnet. Was Ihr am Sonnabend in unserer Region erleben könnt, erfahrt Ihr hier. Viel Vergnügen!

Schnippeldisko und Kinderflohmarkt für einen guten Zweck

Rosswein - Die "Gemeinhardt Service GmbH" lädt am Sonnabend ab 12 Uhr zur Schnippeldisko. Gut Gadewitz und Spargelhof Schertenleib sponsern das Gemüse für ein großes gemeinsames Mahl. Wer will, darf bei guter Musik mitschnippeln und -kochen. Brett & Messer mitbringen. Zudem gibt es einen Kinderflohmarkt für Spielzeug, Kuscheltiere & Kleidung. Die Standgebühren (2 Euro/Meter) kommen Josefine Stuber (13) aus Döblen zugute, die nach einer Hirnhautentzündung schwerstbehindert und auf eine Therapie angewiesen ist. Eintritt frei. Infos unter: gemeinhardt-service.de

Aus buntem Gemüse lässt sich sicher ein leckeres Essen zaubern. (Symbolbild) © 123RF/belikova

Erinnerung an alte Zeiten im Hoftheater

Dresden - "Als ich ein kleines Mädchen war": In Hoppes Hoftheater (Hauptstraße 35, 01328 Dresden) erinnert am Sonnabend ab 16 Uhr das neue Programm an alte Zeiten. Berühmt sind Erich Kästners Kindheitserinnerungen "Als ich ein kleiner Junge war" – aber auch Nichtberühmte hatten eine Kindheit und erinnern sich gern. Genießt eine Reise durch Vergangenes, lasst euch Geschichten erzählen und erlebt eure eigene Jugend ganz neu! Mit Josephine Hoppe. Am Klavier Dirk Ebersbach. Infos & Tickets (22/11 Euro) unter: hoftheater-dresden.de

Jugend neu erleben? Hoppes Hoftheater macht es möglich! (Archivbild) © Thomas Türpe

Wandertag mit Blick auf Elbhänge und Sächsische Schweiz

Goppeln - Am Sonnabend, 11 Uhr startet an der Bushaltestelle Goppeln in Bannewitz ein Wandertag. Bereits vor 150 Jahren haben Künstler hier Entschleunigung gefunden. Südlich von Dresden durchquert man den malerischen Gebergrund, wandert entlang an Feldern, Koppeln und Streuobstwiesen und blickt auf die Elbhänge und die Sächsische Schweiz. Treffpunkt & Ziel: Bus-Haltestelle Goppeln, Leubnitzer Straße (bis Hänichen, Bus-Haltestelle Pulverweg, Hälfte der Strecke). Dauer: ca. 5 Stunden. Gebühr: 16 Euro, ermäßigt 10 Euro, Familien 10 Euro. Festes Schuhwerk, Getränke & Verpflegung mitbringen. Infos und Anmeldung unter: Tel. 0351/804 44 50 oder joanna.magacz@museen-dresden.de

Ein Blick Richtung Sächsische Schweiz lohnt zu jeder Jahreszeit. (Symbolbild) © 123rf/jojjik

"Sächsischen Kartoffelfest"

Dresden - Am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 von 19 Uhr, sind alle Kartoffelliebhaber zum "Sächsischen Kartoffelfest" auf den Altmarkt in Dresden eingeladen. Ihr erfahrt alles über Anbau, Vermarktung und Verarbeitung sowie jede Menge Tipps zur Resteverwertung. Es gibt eine Showküche. Gezeigt werden mehr als 40 Kartoffelsorten, die zur Wahl für die "Kartoffelsorte des Jahres 2024" stehen. Eure Stimme zählt! Eintritt frei, Infos unter: kartoffelverband-sachsen.de

Kartoffeln sind wohl auch des Dresdners liebste Beilage. Auf dem Altmarkt gibt es sie an diesem Wochenende in Hülle und Fülle. (Symbolbild) © 123rf/sergeybogachuk

Weinfeste in Radebeul und Meißen

Radebeul/Meißen - Auf dem Dorfanger Altkötzschenbroda und den Streuobstwiesen wird am Wochenende beim Radebeuler "Herbst- und Weinfest" wieder der Rebensaft und das Internationale Wandertheaterfestival gefeiert. Rund 50.000 Besucher werden erwartet. Eintritt: am Sonnabend 10 Euro, ermäßigt 7 Euro, Familien 22 Euro. Am Sonntag 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, Familien 18 Euro. Infos unter: radebeul.de/weinfest. Auch in Meißen wird Weinfest gefeiert - Eintritt frei. Infos unter: meissner-weinfest.de

Das Radebeuler Weinfest zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. Meißen steht dem aber in nichts nach. (Archivbild) © imago images/Sylvio Dittrich

Zeitgenössisches in der Messe Dresden

Dresden - Zeitgenössische Kunst gibt es am Wochenende in der Messe Dresden zu sehen. Die "NEUE ArT" vereint Künstler aus Deutschland und den Nachbarländern. Von Gemälden und Skulpturen bis hin zu Fotografien, Illustrationen, Design und Installationen - hier findet man eine breite Palette kreativer Ausdrucksformen. Öffnungszeiten am Sonnabend von 11 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Infos unter: neue-art-dresden.de

Schlosskaspereien in Radeberg

Radeberg - Auf Schloss Klippenstein in Radeberg sind Freunde des Puppen- und Figurentheaters am Sonnabend ab 14.30 Uhr sowie am Sonntag ab 10 Uhr herzlich willkommen. Die "Radeberger Schlosskaspereien" bieten bezaubernde, abwechslungsreiche Aufführungen für Jung & Alt. Das Puppen- und Figurentheaterfest verbindet familiäre Gemütlichkeit mit künstlerischem Anspruch. Eintritt: 9 Euro, Kinder 3 Euro. Letzte Aufführung an beiden Tagen jeweils 16 Uhr. Infos unter: schloss-klippenstein.de

Auf Schloss Klippenstein tanzen am Wochenende die Puppen! (Symbolbild) © 123RF/rihardzz

Blumige Dekoration im Schlosspark

Pillnitz - Floristische Meisterstücke sind am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, in der Orangerie im Schlosspark Pillnitz zu sehen. Fünf angehende Floristenmeister stellen sich der Herausforderung, anlässlich des 150. Geburtstag des Gärtners Karl Foerster eine fiktive Festveranstaltung blumig zu dekorieren. Ihre Aufgabe ist es, raumgreifenden Tischschmuck zu gestalten. Die entworfenen Pflanzungen, Steckarbeiten und Blumensträuße sind im Ostflügel der Orangerie ausgestellt. Der Eintritt (5/4 Euro, bis 16 Jahre frei) ist im Tagesticket inklusive. Infos unter: schlosspillnitz.de

Vielleicht finden sich auch Gestecke aus getrockneten Blumen in der Ausstellung. (Symbolbild) © 123rf/andreyfrol