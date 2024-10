Dinnershow verströmt Karibik-Flair: Mafia Mia - was macht der Pate bloß auf Kuba?

Dresden - Mit Pate, Palmen und Zigarren: " Mafia Mia " eröffnet die Dinnershow-Saison. Am 22. November feiert die 12. Episode der beliebten Dinnershow im OstraDome Premiere. Diesmal haben der Pate und seine "Bang Gang" auf Kuba Geschäfte zu erledigen.

Veranstalter Mirco Meinel (v.r.) verwandelt in der Dinnershow mit "Pate" Bert Callenbach, Guido Gentzel von den "Firebirds" und Tänzerin Yana Lutsiv das Festzelt in die kubanische Hauptstadt Havanna. © Holm Helis

Im wahrsten Sinne des Wortes geht es in der Show "Havanna Tropicana" um einen Tapetenwechsel. Denn hinter den Tapeten eines alten Hotels haben die Vorfahren des Paten in den 50er-Jahren einen Teil ihres Vermögens versteckt.

Als sie während der Unruhen der Kubanischen Revolution Hals über Kopf das Land verlassen mussten, brachten sie so ihre Spielcasino-Einnahmen in vermeintliche Sicherheit. Doch nun soll das Hotel saniert werden - es gilt also unverzüglich zu handeln.

Veranstalter Mirco Meinel setzt auf sein Erfolgsrezept und bewährte Protagonisten: Bert Callenbach (55) spielt den Paten, dessen Pläne immer wieder von seinen unfähigen Handlangern Schlicht und Kümmerling untergraben werden.

Musiker und Autor Guido Gentzel (47) sorgt mit seiner Band "Firebirds" als "Bang Gang" für Stimmung.