Drei Tipps zum Sonntag: Das ist heute los in Dresdens Umland

Dresden - Sonne satt und bis zu 23 Grad soll es am Sonntag in Dresden geben - also beste Bedingungen für einen Ausflug. Welche Veranstaltungen locken, erfahrt Ihr hier.

Bautzen - Zum 50. Geburtstag der Talsperre Bautzen gibt es am Sonntag (10-17 Uhr) einen Tag der offenen Tür. An diesem Tag ist der große Staudamm geöffnet und die Talsperre kann zu Fuß oder mit dem Rad auf zwei Strecken (20 km & 7 km) umrundet werden. Startpunkt ist das Betriebsgelände der Landestalsperrenverwaltung in Niedergurig (Am Staudamm 1), wo es einen Lageplan mit allen Stationen für ein Quiz gibt.

Außerdem gibt es am Staudamm ein Festgelände mit Technikschau, einer Ausstellung zur Geschichte der Talsperre, Mitmachaktionen für Kinder und Speiseangeboten. Es können zudem die technischen Anlagen der Talsperre und der Entnahmeturm besichtigt werden und 13 bzw. 15 Uhr finden Führungen statt.