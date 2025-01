Hier gibt's Bares für Rares: Großer Ansturm auf die Schätze aus der Trödelschänke

Dresden - Das Lokal ist rappelvoll. Gäste stöbern aber nicht in der Speisekarte der "Trödelschänke". Sie drängeln sich in dicken Wintersachen zwischen ausgebreitetem Geschirr, Schallplatten, Lampen, Büchern, Mobiliar und ganzen Heerscharen von Gläsern und Sammeltassen. Nachdem das Lokal zum Jahreswechsel die letzten Gäste in der Gewandhausstraße bewirtet hatte, wird nun ausgeräumt.