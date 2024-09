Kraftwerk mit spektakulärer Licht-Show an der Semperoper

Dresden - Fast mochte man es nicht "Konzert" nennen: Am Samstag traten die Elektropop-Pioniere von Kraftwerk auf dem Theaterplatz auf, vor der prächtig illuminierten Fassade der Semperoper. Die vier Musiker, auf der Balkonbalustrade über dem Operneingang positioniert, verschwanden regelrecht in überdimensionalen Projektionen. Nein, kein Konzert, ein gigantisches Multimedia-Spektakel war es.

Kraftwerk war da: Die von Licht und Zahlensymbolen illuminierte Semperoper vorm Abendhimmel. © Norbert Neumann

Popkultur wurde so mit Hochkultur vermählt, wobei der Elektropop von Kraftwerk weltweit selbst zur Hochkultur gezählt wird. Mindestens in diesem Jubiläumsjahr: Vor genau 50 Jahren kam das Album "Autobahn" heraus, mit dem die Bandgründer Ralf Hütter (78) und Florian Schneider (†73) erstmals die Methoden elektronischer Klangerzeugung aus dem Geiste Stockhausens und der Musique concrète in ein Pop-Format übertrugen und damit die Musik evolutionierten - die Geburt des Techno-Pop.

Als einzig verbliebenes Originalmitglied führt Hütter mit drei wechselnden Mitstreitern das musikalische Erbe Kraftwerks live auf, jahrelang in Museen, zuletzt in Open-Air-Shows vor historischen Gebäuden wie der Akropolis in Athen oder Schloss Schönbrunn in Wien.

Nun also die Semperoper, vor 18.500 Fans auf dem Theaterplatz (die sicher froh waren, dass der angekündigte Regen ausblieb).

Die Musik laut und mit technoidem Wumms dargeboten. Zur traditionellen Eröffnung "Nummern" (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) wurden von Beamern die Ziffern auf die Opernfassade projiziert, bis zu einem neongrün wabernden Zahlenteppich. Das Stück ging direkt in "Computerwelt" über, von Binärcode-Zeilen visualisiert.