11.11.2024 06:46 1.076 Matthias Reim gibt Konzert-Nachschlag in Dresden

Nach dem Ruckzuck-Ausverkauf seines Konzertes am 23. Mai in der Jungen Garde legt der Kult-Sänger ein Zusatzkonzert am 24. Mai nach.

Von Katrin Koch

Dresden - "Verdammt, ich lieb dich" - mit seinem erfolgreichsten Hit von 1990 könnte Schlagerlegende Matthias Reim (66) Dresden meinen. Matthias Reim (66) gibt wegen der großen Nachfrage ein Zusatzkonzert in der Jungen Garde. © imago/Karina Hessland Nach dem Ruckzuck-Ausverkauf seines Konzertes am 23. Mai in der Jungen Garde legt der Kult-Sänger ein Zusatzkonzert am 24. Mai (19.30 Uhr) nach. "Weil zweimal Dresden viel schöner ist als einmal", lädt Reim seine Fans zu einem Zusatzkonzert unter freiem Himmel ein. Nach seiner erfolgreichen Sommer-Tournee 2024 "Best of LIVE" mit Tausenden Fans gibt es damit den exklusiven Open-Air-Nachschlag 2025. Tickets (ab 69,90 Euro) gibt's auch bei eventim.de.

Titelfoto: imago/Karina Hessland