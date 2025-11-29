Noch nichts vor? Mit diesen 8 Tipps seid Ihr für den Samstag bestens vorbereitet

TAG24 hat 8 Tipps für Veranstaltungen am Samstag in Dresden und Umgebung gesammelt.

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Na, habt Ihr schon Glühwein getrunken und ein frisches Stück Stollen probiert? Zeit wird's, denn wir feiern das erste Adventswochenende! Viele Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnet. Was in Dresden und Umgebung sonst noch so los ist, erfahrt Ihr auf dieser Seite. Wir wünschen Euch eine gemütliche Zeit!

Auf den Spuren von Aschenbrödel

Moritzburg - Entdeckt die Drehorte des Märchenfilms "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf Schloss Moritzburg (Schloßallee 1) während eines winterlichen Parkspaziergangs, erfahrt Hintergrundinfos und Anekdoten rund um das Filmset! "Auf den Spuren von Aschenbrödel" startet am Sonnabend, 11 Uhr und 14 Uhr. Treffpunkt: Großer Aschenbrödel-Schuh auf der Schlossterrasse. Kosten: 6,50 Euro. Für den Besuch der Winterausstellung braucht man eine extra Eintrittskarte (12/10/4,50 Euro). Infos unter: schloss-moritzburg.de

Im Schloss Moritzburg erfahrt Ihr heute alles rund um den Weihnachtsklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". © Robert Michael/dpa

Schlossgeheimnisse entdecken

Rochlitz - "So viel Heimlichkeit" heißt die Adventsführung für Familien auf Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1), die am Sonnabend, 15 und 17 Uhr, angeboten wird. Im Schloss verbergen zahlreiche Türen, Geheimnisse, die von Weihnachtswundern erzählen, nach Advent schmecken oder nach kostbaren Geschenken riechen. Besucher werden diese Türen öffnen und dahinter allerlei Geheimnisse entdecken. Kosten: 13/8,50 Euro. Anmeldung und Infos unter schloss-rochlitz.de

Im Schloss Rochlitz findet heute eine winterliche Adventsführung statt. (Archivfoto) © Sven Gleisberg

Bimmelbahn & Lichterglanz

Freital - Schaut Handwerkern über die Schulter oder knetet Eure eigene Räucherkerze: Die Weißeritztalbahn bringt Euch von einem Weihnachtsmarkt zum nächsten. Einer Perlenschnur gleich reihen sich die Themen-Bahnhöfe von Freital-Hainsberg über Rabenau, Malter, Dippoldiswalde, Obercarsdorf und Schmiedeberg bis zum Kurort Kipsdorf. Steigt dort aus, wo es Euch gefällt! Los geht's am Sonnabend und Sonntag, jeweils ab 9.25 Uhr, am Bahnhof Freital-Hainsberg (Dresdner Str. 280). Tageskarte inklusive Bus-Shuttle: 33 Euro, bis 14 Jahre frei. Infos unter weisseritztalbahn.com

Mit der Weißeritzertalbahn könnt Ihr Euch heute von einem Weihnachtsmarkt zum nächsten chauffieren lassen. (Archivfoto) © Egbert Kamprath

Märchenzauber

Lichtenau - Der Sonnenlandpark (Zum Sonnenlandpark 1) verzaubert täglich von 13 bis 20 Uhr mit Lichtinstallationen und winterlichen Attraktionen. Auf einem 1,5 Kilometer langen Spaziergang erwarten Besucher unzählige Lichtskulpturen, die den Park in eine magische Märchenwelt verwandeln. Highlight ist die Lasershow am See. Auch die Eislauffläche, Wellenflieger und Allwetter-Reifenrutsche sorgen für Spaß. Indoorspielwelt, Wildpark und Gastronomie runden das Angebot ab. Eintritt ab vier Jahren: 16,50 Euro. Infos unter: sonnenlandpark.de

Der Sonnenlandpark hat sich in eine tolle Lichter-Landschaft verwandelt. © Uwe Meinhold

Kunst und Design

Dresden - Am Samstag und Sonntag findet der "ohmygoodz - Design & Kunstmarkt" in Dresden, erstmalig in einer Winteredition, statt. Euch erwarten über 40 Aussteller, spannende Workshops und tolle Musik. Wer spontan Lust auf ein kleines Tattoo hat, kann sich dort unter die Nadel legen. Neben köstlichen Getränken, gibt es auch besondere Leckereien, wie Spätzle und handgemachte Pizza. Infos und Tickets (5/4 Euro) unter ohmygoodz.de

Auf dem "ohmygoodz - Design & Kunstmarkt" könnt Ihr viele tolle Sachen entdecken - und vielleicht noch ein paar Weihnachtsgeschenke shoppen? © Holm Helis

Coswiger SterneWeihnacht

Coswig - Die ersten Weihnachtsmärkte öffneten diese Woche ihre Türen, wieso nicht mal einen anderen schönen Ort besuchen? Nutzt die Chance und schaut Euch die weihnachtlich-winterliche Zauberlandschaft rund um das Coswiger Rathaus an! Der süße Markt bietet noch heute und morgen seine leckeren Speisen und Getränke, sowie ein tolles Kulturprogramm an. Wer am Sonntag zum Markt geht, darf sich zudem von 12 bis 18 Uhr über offene Geschäfte im Zentrum freuen. Infos unter sterneweihnacht.de

Am Wochenende könnt Ihr Weihnachtsmarkt-Feeling und Sonntags-Shopping ganz einfach verbinden. © Jens Kalaene/dpa

Weihnachtsoratorium

Meißen - Im Dom zu Meißen findet heute um 17.30 Uhr ein weihnachtliches, romantisches Konzert im Kerzenschein statt. Erlebt emotionale und klangvolle Momente voller Festlichkeit bei einem Zusammenspiel aus verschiedensten Instrumenten und dem Meißner Chor. Da der Dom nicht beheizt werden kann, heißt es: gemütlich, warm anziehen und eingekuschelt der Musik lauschen! Infos und Tickets (20/18 Euro) unter dom-zu-meissen.de

Im wunderschönen Meißner Dom werden am späten Nachmittag die Kerzen angezündet. (Archivfoto) © Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/dpa

Mamma Mia Party

Dresden - Musikalische Nostalgie gefälligst? Das bekommt ihr heute Abend im Stromwerk Dresden bei der großen Mamma Mia Party. Neben den größten ABBA-Hits, erwarten Euch auch noch weitere Klassiker aus der goldenen Disco-Zeit, bei denen Ihr so richtig mittanzen und mitsingen könnt. Lasst Euren Sinnen freien Lauf, taucht ein in Glitzerregen und buntes Licht – und lasst Euch mit guter Laune durch einen Abend voller legendärer Momente tragen! Infos und Tickets unter dresden-stromwerk.de

Lust heute mal den Alltag draußen zu lassen und einfach abzugehen? (Symbolfoto) © 123RF/we3yanie