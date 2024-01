Prossen ahoi! Fischer-Fasching auf der Elbe

Schmilka - Trotz der mehrtägigen Minusgrade wurden auch dieses Jahr wieder Kapitäne, Matrosen und deren Mannschaften zum Auftakt der Schifferfastnacht im Elbdörfchen Prossen empfangen. Tausende kleine und große Zuschauer waren dabei, als sich die nachgebauten Elbdampfer "Schmilka", "Donau" und "Prossen" über den Landweg ihren Weg in Richtung Bad Schandau bahnten.

Wassermann Thomas Ritz (40) mit Meerjungfrau Lena Konrad (23) gaben auf die feierwütigen Matrosen und Zuschauer acht. © Jürgen Männel/jmfoto

Auch die sieben Prossener Fleckelmänner in Faschingsmontur gaben sich bei blauem Himmel und Blasmusik die Ehre.

Für ausreichend Nachschub sorgte Brezelmann Klemenz Hauffe (17), der dieses Mal 80 Exemplare der herzhaften Teigstränge mitbrachte.

Unter den wachsamen Blicken von Meerjungfrau und Wassermann stürmten Kinder und Erwachsene herbei, um sich die Brezeln vom Bäckerfrack abzureißen. Denn das verspricht Glück für das kommende Jahr.

Nach dem anderthalb Stunden dauernden Umzug wurde am Samstagabend beim Schifferball in der örtlichen Mehrzweckhalle getanzt. Am Sonntag folgte die traditionelle Kinderfastnacht, bei der die Kleinen sogar auf den Dampfern mitfahren durften.