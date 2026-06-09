Public Viewing in Dresden: Hier werden alle 104 Spiele live gezeigt, sogar nachts!
Dresden - Nur zwei Tage, dann startet die Fußball-WM 2026! Auch in Dresden laufen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren: An zahlreichen Orten in der Stadt wird es wieder Public Viewing geben. Dabei wird es eine ganz große Besonderheit geben: Im Kaufpark Dresden werden alle 104 Partien live gezeigt - sogar nachts!
Kein Scherz, der Kaufpark im Stadtteil Nickern wird seine Tore auch nachts geöffnet haben, um auf einer 70 Quadratmeter großen LED-Wand die Spiele zu zeigen. Bei den entscheidenden Gruppenspielen, die jeweils parallel am 3. Spieltag der Vorrunde laufen, wird eine Konferenz eingeschaltet.
"Mit der Kaufpark WM-Arena schaffen wir einen besonderen Treffpunkt für alle Fußballfans der Region. Unser Ziel ist es, die einzigartige Begeisterung der Weltmeisterschaft erlebbar zu machen und die Menschen zusammenzubringen – unabhängig davon, wann die Spiele stattfinden", sagt Center-Manager Stefan Dorster.
Bis 22 Uhr kann man in der L'Osteria, bei Peter Pane und beim Eiscafé Ferioli kulinarisch versorgt werden, danach müssen sich die Fans selbst Essen und Trinken mitbringen. Wichtig: Der Inhalt aus Glasflaschen wird vor Ort in Becher umgefüllt.
Bei allen anderen Locations stehen angesichts der späten Anstoßzeiten während des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko besonders die deutschen Spiele im Fokus.
Die DFB-Elf trifft zum Auftakt am 14. Juni auf Außenseiter Curaçao (19 Uhr), danach geht es gegen die Elfenbeinküste (20. Juni, 22 Uhr) und Ecuador (25. Juni, 22 Uhr).
Public Viewing in Dresden: Hier laufen die WM-Spiele
Hier gibt es Public-Viewing-Veranstaltungen in Dresden:
Kaufpark Dresden
- alle 104 Spiele der WM
- bis zu 300 Sitzplätze
- Übertragung auf einer 70 Quadratmeter großen LED-Leinwand
- Eintritt frei
- Getränke und Speisen müssen nach 22 Uhr selbst mitgebracht werden
BallsportARENA
- alle deutschen Spiele
- größtes Public Viewing in Dresden mit Platz für 1500 Zuschauer, findet in diesem Jahr indoor statt
- Eintritt frei, Einlass zwei Stunden vor Anpfiff
Konzertplatz Weißer Hirsch
- alle deutschen Spiele
- ausgewählte weitere Partien, z. B. Portugal - DR Kongo (17. Juni, 19 Uhr) und Tschechien - Südafrika (18. Juni, 18 Uhr)
- Eintritt frei
UCI Kino Dresden-Elbepark
- alle deutschen Spiele
- Platz für rund 150 Zuschauer, Einlass eine Stunde vor Anpfiff, Ticket am besten vorher reservieren
- Eintritt frei, aber mit 7 Euro Mindestverzehr
Ostrabeach Dresden
- alle deutschen Spiele auf großer Leinwand
- alle weiteren WM-Spiele, die innerhalb der Öffnungszeiten liegen, auf Bildschirmen im Restaurant
- Eintritt frei
Citybeach Dresden
- alle deutschen Spiele
- Eintritt frei, Platz für ca. 200 bis 300 Zuschauer
Sektor Evolution
- finales deutsches Gruppenspiel gegen Ecuador (25. Juni, 22 Uhr)
- 8 Euro Eintritt, bei Online-Buchung inklusive Freigetränk
- Einlass ab 17 Uhr mit Vorprogramm wie Beerpong und Team-Quiz
TAG24-Sommerkino in Freital
- zweites deutsches Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (20. Juni, 22 Uhr)
- Eintritt frei, vorher laufen bereits Lilo & Stitch (16 Uhr) sowie ein Wunschfilm (19.30 Uhr)
Gartenlokal Fortschritt
- drei von vier Viertelfinal-Partien, beide Halbfinal-Spiele und das Finale
- deutsche Gruppenspiele bisher nicht geplant
Titelfoto: Holm Helis