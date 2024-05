Rammstein-Fans stürmen Dresden: So reagieren die Gastronomen

Dresden - Für die einen Kulturgut, für die anderen skandalös: Die Brachialrocker von Rammstein heizen ab dem morgigen Mittwoch mit vier Konzerten in der Dresdner Rinne die Stimmung in der Stadt auf. Barbetreiber sind auf den Ansturm durstiger Fans vorbereitet.

Barkeeperin Svea Lehmann (24) vom Citybeach freut sich auf die durstigen Fans. © Norbert Neumann

Steht der Wind günstig, können die Zuhörer auf der anderen Elbseite mitsingen. "Unsere Lager sind immer gut gefüllt", sagt Jenny Otten (31), Marketing-Leiterin vom "Citybeach" in Pieschen.

Ein kühles Helles unter blauem Himmel, dazu der Blick auf den Fluss: Das wird gesellige Leute anziehen, die für das Konzert im gegenüberliegenden Ostragehege keine Tickets mehr ergattern konnten.

Auch stromaufwärts steckt mancher Gastronom schon mitten in den Vorbereitungen. Der "Fährgarten" in der Johannstadt genießt nämlich nicht nur bei Normalsterblichen Kultstatus. Nach ihrem letzten Konzert in Dresden (2019) kamen Rammstein-Musiker um Frontsänger Till Lindemann (61) höchstpersönlich vorbei.

"Die Jungs machten damals eine Radtour, sind bei uns auf ein Glas Fassbrause vorbeigekommen", erinnert sich Wirt Jens Bauermeister (59). Er rechnet damit, dass angesichts der schieren Zahl an Fans (70.000 pro Abend) viele hier einen Zwischenstopp einlegen.

Acht Zapfhähne mit verschiedenen Biersorten stehen bereit. "Wir bekommen bestimmt auch einen Streusel vom Kuchen ab."