Regnerischer Frühling? Egal! 17 Ausflugs-Tipps für Euren Samstag in Dresden

Hier gibt's die schönsten Ausflugstipps für das erste Frühlingswochenende in Dresden und Umgebung!

Von Annett Daube

Dresden - Frisches und auch nasses Frühlingswetter hält das Wochenende bereit. Es gibt viele Ausflüge, mit denen Ihr dem Wetter ein Schnippchen schlagt! Schaut selbst!

Familienwandertag mit Martin Dulig

Radebeul - Am Samstag lädt Martin Dulig (50), Sachsens Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, zu einer Familienwanderung ein. Start ist um 10 Uhr in Radebeul nahe des Haltepunktes "Weißes Ross" (Meißner Straße/Ecke Augustusweg). Durch den Lößnitzgrund geht es Richtung Moritzburg. Ziel ist der Mehrgenerationenplatz, auf dem eine kleine Stärkung vom Grill auf die Teilnehmer wartet. Der Rückweg kann dann per Schmalspurbahn oder Bus angetreten werden. Alle Interessenten sollten sich eine kleine Wegzehrung einpacken, festes Schuhwerk tragen und sich unter Telefon 0351 65389989 anmelden.



Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (50, SPD). © Robert Michael/dpa

Pirna tanzt

Pirna - Unter dem Motto "Pirna tanzt" zeigen in der Herderhalle (Rudolf-Renner-Straße 41c) am Samstagabend (ab 18 Uhr) Turniertanzpaare des TanzSportclubs Silberpfeil auf ihrem Ballturnier Standard- und Lateintänze. Zur schwungvollen Musik der Galaband Fridtjof Laubner können selbstverständlich auch die Gäste tanzen. Tickets für 45 Euro unter Telefon 03501 5564446.



Wer gerne beim Turniertanz zusieht, kann das am Samstag in Pirna machen. © 123rf.com/spotpoint74

Wehlener Bergtest

Wehlen - Der Dresdner Wanderer- und Bergsteigerverein veranstaltet am Sonnabend den traditionellen Bergtest. Die mittlerweile 42. Sportwanderung kann in den Entfernungen 10, 14, 22, 25, 29 oder 37 Kilometer gelaufen werden. Start ist am Bahnhofsgebäude Stadt Wehlen ab 7 Uhr (für die 37, 29 oder 25 Kilometer) oder ab 9 Uhr am Brückenbogen/Fähre in Königstein (für die kürzeren Strecken). Ziel für alle Wanderer ist bis 18 Uhr die Pension "Am Nationalpark" in Wehlen. Die Startgebühr beträgt 5/2 Euro. Die Anmeldung erfolgt vor Ort. Es wird empfohlen, sich einen eigenen Getränkebecher mitzubringen. Unterwegs wird von den Vereinsmitgliedern und Helfern Verpflegung angeboten.

Samstag könnt Ihr mit dem Dresdner Wanderer- und Bergsteigerverein Kilometer zurücklegen. © 123rf.com/avtk

Ostern bei den Sorben

Bautzen - Im Sorbischen Museum Bautzen auf der Ortenburg wird die Sonderausstellung "Ostern bei den Sorben" gezeigt. Es werden die Bräuche und Traditionen wie das Osterreiten oder das Verzieren der Ostereier vorgestellt. Dem typischen Pferdeschmuck - den Kaurismuscheln - widmet sich die Künstlerin Karoline Schneider. Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 5/2,50 Euro. Wer gern das Bossieren und die Wachsreservetechnik unter professioneller Anleitung erlernen möchte, dem sind die Workshops zum Verzieren von sorbischen Ostereiern ans Herz gelegt. Sie finden am Wochenende jeweils von 13 bis 15 und 15 bis 17 Uhr statt. Teilnahme: 7,50/5/Familien 16 Euro. Bitte anmelden unter Telefon 03591 2708700.



So schön sehen Sorbische Ostereier aus. © IMAGO/Andreas Franke

Ritterturnier

Nossen - Wie aufregend! Das erste Turnierwochenende "Lanzenstechen hoch zu Ross" wird im Klosterpark Altzella ausgetragen. Beim Mittelalterspektakel am Wochenende (jeweils von 11 bis 19 Uhr) wird auch jongliert, musiziert, Meistergaukler und Sprücheklopfer zeigen ihre Kunst. Für Gaumenfreuden wird auf dem Mittelaltermarkt auch gesorgt. Eintritt: 13/6/Gäste in historischer Gewandung 10 Euro.



Der Klosterpark Altzella. © Steffen Füssel

Künstlermesse Dresden

Dresden - Im Deutschen Hygiene Museum (Lingnerplatz 1) findet am Wochenende die 9. Künstlermesse Dresden statt. Unter dem Motto "Meet the artist" werden persönliche Begegnungen mit Kunstschaffenden garantiert. Eine eigens kuratierte Sonderausstellung schließt sich an die Sonderausstellung "VEB im Museum" im DHMD an. Sie heißt "Transitionen" und fragt nach Auswirkungen im künstlerischen Werk durch gesellschaftliche Umbrüche. Die Messe ist samstags von 11 bis 20, sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt: 10/6/Familien 25 Euro.

Am Wochenende präsentieren Kunstschaffende ihre Werke. (Archivbild) © Künstlerbund Dresden

Antikmarkt

Leipzig - Der Original Agra-Antikmarkt öffnet am Wochenende wieder seine Tore. Es ist Europas größter mobiler Kultmarkt, der die Herzen von Antiquitäten-, Nostalgie-Fans, Sammlern und Kunstfreunden höher schlagen lässt. Geöffnet von jeweils 8 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wer auf Antikes steht, wird in Leipzig mit Sicherheit fündig. © 123rf.com/efesenko84

Osterzauber

Pirna - Osterzauber in Pirna! Das heißt, die Altstadt wird sich schmücken und in ein buntes Fest verwandeln. Die Besucher können Straßenmusik, Markttreiben, Kulinarik, die kleinsten Gäste Ponyreiten, Kinderschminken und Bastelspaß erleben. Am Sonntag haben die Geschäfte offen. Der Eintritt ist frei.

Die schöne Altstadt von Pirna ist immer eine Reise wert. © Steffen Füssel

Monets Garden

Dresden - Die immersive Ausstellung "Monets Garten" lässt die Besucher eintreten in die Welt des französischen Malers Claude Monet. Mithilfe von Installationen, Projektionen, Düften und Musik verwandelt sich die Illusion in Realität. Das Ausstellungserlebnis wird in den Ostra-Studios (Zur Messe 9a) täglich von 10 bis 21 Uhr geboten. Tickets ab 24 Euro unter monets-garten.de.

Freunde- und Familienfest

Moritzburg - Das Karl-May-Dorf (Dresdner Straße 115) feiert am Wochenende ein Familienfest für Groß und Klein. Ab jeweils 11 Uhr werden zahlreiche spielerische Aktivitäten wie Dosenwerfen, Basteln, Ponyreiten oder Knüppelteig-Backen angeboten. Kino für Kinder und ein kleiner Indoor-Flohmarkt sowie ein musikalisches Programm gehören zu den Highlights. Der Eintritt ist frei. Spenden sind für den gemeinnützigen Verein willkommen.



Mode-Verkauf für den guten Zweck

Meißen - Die Damen vom Lions-Club-Meissen-Domstadt haben schöne Second-Hand-Kleidung für Damen und Kinder gesammelt, welche am Wochenende verkauft werden. Die guten Stücke gehen am Samstag von 10 bis 18, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr zum kleinen Preis im Eventraum der SEEG Meißen (An der Frauenkirche 4, neben dem Tuchmachertor) über den Ladentisch.

Der Erlös kommt unter anderem der Sozialinitiative Kuschnik zugute, welche jungen Müttern und ihren Babys bei einem guten Start hilft. © 123rf.com/pahota

Hofewiese-Start

Dresden - Das Landgut Hofewiese startet am Wochenende in die Biergartensaison. Bevor am Osterwochenende so richtig viele Besucher erwartet werden, können damit Ablauf und Technik getestet werden. Damit ist der Biergarten ab sofort jedes Wochenende und an allen Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Hofewiese startet in die Biergartensaison. © Holm Helis

Geschichten aus dem Märchenschloss

Torgau - Schloss Hartenfels war immer wieder Hotspot im Laufe der Geschichte: Luther weihte den wohl ersten protestantischen Kirchenbau ein, Napoleon wollte Hartenfels als Teil der Sächsisch-Napoleonischen Festung, die Alliierten reichten sich am Ende des 2. Weltkrieges hier die Hand und der DEFA-Klassiker "Dornröschen" bannte den Großen Wendelstein auf die Filmleinwand. Die Sonderausstellung "Fairytales" erzählt all diese Geschichten aus dem Märchenschloss. Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 5/4 Euro. Kinder bis 17 Jahre frei.



Dresdner Ostern

Dresden - Die Messe "Dresdner Ostern" lockt mit viel Frühlingsgefühl in die Messe Dresden. Am Wochenende von jeweils 10 bis 18 Uhr können Besucher die Orchideenwelt bewundern, Programme rund ums Thema Garten, Gesundheit, Wellness und Kunsthandwerk erleben. Diverse Marktstände und Schlemmereien werden außerdem angeboten. Eintritt: 12/10/5/Familien 30 Euro.



Bei der Messe "Dresdner Ostern" gibt es am Stand von Marta Sovkova aus Tschechien Ostereier in Kratztechniken, welche mit Zwiebelmuster bemalt sind. © Petra Hornig

Hoflößnitzer Osterfreuden

Radebeul - Auf dem Weingut Hoflößnitz wird mit den "Hoflößnitzer Osterfreuden" am Wochenende (von jeweils 10 bis 18 Uhr) eine frühlingshafte Vorfreude aufs Osterfest beschert. Zahlreiche musikalische Darbietungen, buntes Markttreiben, Kinderaktionen wie Basteln, Eierlaufen oder T-Shirt-Druck, sorbische Ostermalerei und kulinarische Angebote zählen zum bunten Programm. Der Eintritt ist frei.



Buchmesse Leipzig

Leipzig - "Who's still reading?" - Das Motto der Leipziger Buchmesse wird sicher schnell beantwortet, denn die Gästezahl wird es verdeutlichen, wer heute noch liest. Die Messe bietet ein umfangreiches Programm von "Leipzig liest" bis Manga-Comic-Con. Unter dem Titel "alles außer flach" stellen sich die Gastländer Niederlande und Flandern vor. Geöffnet hat die Messe jeweils von 10 bis 18 Uhr. Tickets ab 24/20/12 Euro unter leipziger-buchmesse.de.

Die Leipziger Buchmesse hat noch bis zum 24. März geöffnet. © RONNY HARTMANN / AFP

Frühlingsfestival

Dresden - Die Jugendkunstschule Dresden feiert am Standort in Gorbitz, dem "Passage" (Leutewitzer Ring 5), ein Frühlingsfestival. Verschiedene Bands sorgen für die passende Festival-Musik. Am Sonnabend ab 15.30 Uhr das Familienkonzert "Firlefanz und Grete", ab 20 Uhr die Band "Wirbeley" und der französische Sänger Jean Faure. Der Eintritt ist frei.