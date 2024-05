Schon nächsten Monat! Hier steigt Sachsens größte Malle-Party

Galopprennbahn-Chef Thomas Schmidt (56, l.) und "Malle Mania"-Macher Benjamin Herbst (25) freuen sich auf das große Event in Seidnitz. © Max Patzig

Das Line-up der Party "Malle Mania" verspricht allerfeinste Unterhaltung, fast so wie auf der Insel: Auf dem Programm stehen der Bierkapitän (42, "Ein Pils steht im Wald"), Tim Toupet (52, "So ein schöner Tag"), Markus Becker (53, "Das rote Pferd"), Julian Sommer (26, "Dicht im Flieger"), Lorenz Büffel (44, "Der Zug hat keine Bremse") sowie Ina Colada (38, "Komplett am Arsch") und die Sängerin Marry (42, "Sinkt das Niveau").

"Das als Open-Air-Event ist einmalig in Sachsen", freut sich Veranstalter Benjamin Herbst (25). "Die Leute kommen aus dem ganzen Freistaat hier auf die Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz und feiern zu ihren Lieblingsmusikern."

Damit richtiges Insel-Feeling aufkommt, geht die Party von 12 bis 22 Uhr. Bis zu 3000 Besucher können so den ganzen Tag über die Sonne und kühle Getränke genießen, in einer Chill-out-Area im Schatten entspannen und ihr Talent an Attraktionen wie beispielsweise einer Fußball-Darts-Wand probieren.

Thomas Schmidt (56) von der Galopprennbahn blickt erwartungsvoll auf den 29. Juni. Als Herbst anfragte, ob der Event-Profi seine Party dort schmeißen dürfe, zögerte Schmidt nicht lange.

"Wir freuen uns, dass die Rennbahn belebt wird und wir ein vermutlich komplett neues Publikum erreichen", so der Geschäftsführer der 1891 eröffneten Pferdesportanlage.