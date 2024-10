Sechs Tipps am Sonntag: Das ist in Dresden und Umgebung los

Dresden - Der letzte Sonntag im Oktober zeigt sich von seiner goldenen Seite. Ein blauer Himmel sowie fast 20 Grad Celsius sind angekündigt. Da lohnt sich ganz besonders noch ein Ausflug. Was so in Dresden und Umland los ist, erfahrt Ihr hier.

Pillnitz - Die Sonderführung "Die vier Kirchen von Pillnitz und Hosterwitz" startet am Sonntag, 13.30 Uhr, im Besucherzentrum "Alte Wache" in Dresden-Pillnitz (August-Böckstiegel-Str. 1E). Der rund zweistündige Spaziergang führt zur Weinbergkirche in den Weinbergen oberhalb des Pillnitzer Schlosses, weiter zur Kapelle Maria am Wege (früher Privatkapelle König Georgs) und Maria am Wasser, beide in Dresden-Hosterwitz. Die Führung endet in der Katholischen Kapelle von Schloss Pillnitz. Tickets (inkl. Tagesticket Schloss & Park Pillnitz): 19/17 Euro, für Kinder bis 16 Jahre sowie Inhaber der Schlösserlandkarte 10 Euro. Infos unter schlosspillnitz.de.