Sieben Tipps für Euren Sonntag in Dresden und Umgebung

Von Annett Daube

Dresden - Auch, wenn das Wetter nicht so richtig mitspielen will, gibt's am heutigen Sonntag einiges zu erleben. TAG24 hat wieder sieben schöne Veranstaltungstipps für Euch.

Offene Galopprennbahn mit Trödelmarkt und Streetfood

Dresden - Zum Tag der offenen Galopprennbahn gibt's in Seidnitz einen Riesentrödelmarkt mit Livemusik und Streetfood. Von 10 bis 16 Uhr kann geschlendert, gechillt und geschwatzt werden. Der Eintritt ist frei.

Die Galopprennbahn veranstaltet am heutigen Sonntag einen Tag der offenen Tür mit allerhand Programm. © Max Patzig

Bergsteigerchor in der Börse Coswig

Coswig - "Am Lagerfeuer" nennt sich das Programm, mit dem der Sächsische Bergsteigerchor "Kurt Schlosser" in der Börse Coswig am heutigen Sonntag die Lieder der Berge präsentiert. Für das Konzert um 16 Uhr gibt es noch letzte Tickets ab 27 Euro. Telefonisch bestellbar unter 03523/700186.

Der Sächsische Bergsteigerchor "Kurt Schlosser" präsentiert sein Programm "Am Lagerfeuer" in der Börse Coswig. © Daniel Förster

Wissenschafts- und Wirtschaftsgeschichte auf dem Trinitatisfriedhof

Dresden - Mit der Führung "Von Erfindern, Entdeckern und findigen Unternehmern" über den Trinitatisfriedhof (Fiedlerstraße 1) wird Dresdens Wissenschafts- und Wirtschaftsgeschichte erlebbar. Ab 14 Uhr findet sie statt. Treff ist an der Feierhalle. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.

Der Trinitatisfriedhof macht Wissenschafts- und Wirtschaftsgeschichte erlebbar. © Eric Münch

Rundwanderung zum "Tag der Erde"

Tharandt - Eine Rundwanderung zum "Tag der Erde" bietet der Gästeführer Rolf Mögel an. Start ist um 10 Uhr am "Zigeunerplatz" im Tharandter Wald, gewandert wird vorbei an der Ernemannhütte über den Ascherhübel und die Kugelpechsteine nach Spechtshausen und zurück. Teilnahme: 5/2 Euro. Anmeldung unter Telefon 035203/2530 ist erwünscht.

Zum Tag der Erde lädt eine Rundwanderung in den Tharandter Wald. © 123RF/cppzoe

Schallplattenbörse im Alten Schlachthof

Dresden - Die Schallplattenbörse im Alten Schlachthof (Gothaer Straße 11) ist am Sonntag von 11 bis 17 Uhr der Treffpunkt für alle Schallplatten- und CD-Sammler. Hier finden auch DJ's seltene Maxi-Versionen und Fans ihre längst gesuchte Single. Eintritt: 4 Euro.

Die längst gesuchte Platte könnte am heutigen Sonntag im Alten Schlachthof in Dresden gefunden werden. © Unsplash/Victrola Record Players

Saatgutbörse in der Dresdner Friedrichstadt

Dresden - Auf der ersten Friedrichstädter Saatgutbörse sollten Hobby-Gemüse-Bauern, Kleingärtner oder Pflanzenfreunde am Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Riesa Efau (im Schauer hinter der Runden Ecke, Adlergasse 12) vorbeischauen. Es wird ausschließlich samenfestes Saatgut getauscht.

Hobby-Bauern können ihre Samen im Riesa Efau tauschen. © 123RF/alexraths

Töpfermarkt in Freiberg

Freiberg - In Freiberg wird unter freiem Himmel der traditionelle Töpfermarkt stattfinden. Von 11 bis 18 Uhr bieten rund 40 Töpfer aus Sachsen und ganz Deutschland ihre handgefertigten Waren an. Eintritt: frei.

In Freiberg bieten rund 40 Töpfer ihre kreativen Dinge an. © 123RF/lightproductions