Sieben Tipps zum dritten Advents-Wochenende in Dresden und Umland

Dresden - Der dritte Advent steht kurz bevor, und das Wetter passt sich zunehmend an. Am Sonnabend und Sonntag schwanken die Temperaturen rund um den Gefrierpunkt - Schnee nicht ausgeschlossen. Also zieht Euch warm an und nutzt Eure freie Zeit für einen tollen Ausflug. Wir verraten Euch, wo in der Region was los ist. TAG24 wünscht Euch ein gemütliches Wochenende!