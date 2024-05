Sieben Tipps zum Pfingstwochenende in Dresden und Umgebung

Am Pfingstwochenende gibt es viele Veranstaltungen rund um Dresden. Hier werden die besten vorgestellt.

Von Chris Pechmann

Dresden - Am verlängerten Wochenende zu Hause bleiben? Nichts da! Pfingsten eignet sich wunderbar für eine Ausfahrt. Samstag, Sonntag und Montag können Ausflugs-Freudige in Dresden und Umgebung so einiges erleben. Mit unseren Tipps verpasst Ihr garantiert nicht, wo was los ist.

Pfingstvesper

Dresden - Zur Pfingstvesper des Dresdner Kreuzchores erklingt in diesem Jahr die große Festkantate "Wer mich liebet" BWV 74 von Johann Sebastian Bach. Im Anschluss an die Vesper in der Kreuzkirche sind die Kruzianer beim traditionellen Kurrendesingen am Portal C zu erleben. Zum Besuch der Vesper ist der Erwerb eines Programmes für 5 Euro pro Person erforderlich, erhältlich am Kircheneingang. Kinder bis 14 Jahre erhalten kostenfreien Eintritt.



Die Kleinen kommen bei dieser Vesper gratis rein. © 123rf/maximkabb

Blumen- und Pflanzenmarkt

Radebeul - Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des sächsischen Weinbaumuseums lädt das Weingut Hoflößnitz erstmals zum Blumen- und Pflanzenmarkt nach Radebeul ein. Mit dabei sind Blumenhandel Zenker aus Königswartha und die Heide Gärtnerei Thomas Grünberg aus Coswig. Für das kulinarische Wohl sorgt die Weinterrasse. Der Eintritt ist frei. Der Markt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Weingut Hoflößnitz lädt erstmals zum Blumen- und Pflanzenmarkt ein. © Ove Landgraf

Lenz auf Winterreise

Dresden - Sowohl "Lenz" als auch Schuberts Liederzyklus "Winterreise" entstanden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der Zeit der Romantik. Der Lenz auf Winterreise verbindet zwei Klassiker dieser Epoche auf großartige Weise - ein schaurig-schönes Leiden an der Welt! Mit Daniel Minetti, Felicitas Breest sowie Robin Phillips beginnt das Stück am Hoftheater Dresden um 20 Uhr. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter hoftheater-dresden.de/spielplan.

Pfingst-Führung

Rammenau - Wer an Pfingsten das passende Ziel für einen wunderschönen Zwischenstopp unterwegs, die Fahrradtour oder eine Wanderung sucht, der ist im Park des Barockschlosses Rammenau genau richtig. Kammerzofen nehmen Besucher jeweils um 11 und 14 Uhr mit auf eine Zeitreise. Die historische Führung inklusive Schlosseintritt kostet 10 Euro pro Person.

Kammerzofen erwarten die Besucher für eine Zeitreise. © 123RF/bedya

Festung Wehrhaft

Königstein - Was ist eigentlich das Besondere an einer Festung? Wie funktionieren Geschütze? Und wie kann man einem Angriff standhalten? Fragen, die nach der Führung durch Festung Königstein nicht mehr offenbleiben sollen. Die rund zweistündige Tour beginnt jeweils 11.30 und 14 Uhr und führt über eine Wegstrecke von knapp zwei Kilometern mit teils starken Steigungen. Für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen daher nicht zu empfehlen. Kostenpunkt: 7 Euro für Erwachsene, Kinder bis 16 Jahre frei - zuzüglich Festungseintritt.

Die Festung Königstein lädt am Wochenende mal wieder ein. © IMAGO/Max Gaertner

Töpfermarkt

Meißen - Die Stadt Meißen lädt seit 1992 jährlich auf ihren Markplatz ein. Von jeweils 10 bis 18 Uhr bieten hier am Wochenende rund 50 Töpfer, Keramiker und Kunsthandwerker aus ganz Deutschland ihre liebevoll und individuell gefertigten Produkte an. Besucher erwartet zudem ein umfangreiches Angebot an kulinarischen Spezialitäten – frisch Gezapftes, Gegrilltes, Geräuchertes und Gebackenes.

Wer Töpferwaren mag, ist am Wochenende in Meißen goldrichtig. © 123RF/lightproductions

Dixieland

Dresden - Bis zum Pfingstsonntag findet die nunmehr 52. Ausgabe des riesigen Musikfestivals für Traditional Jazz in ganz Dresden statt, mit einer Vielzahl an Konzerten und Events. Am Samstag erwartet Besucher etwa die traditionelle Jazzmeile –- von der Prager Straße bis zum Altmarkt und Taschenberg. Das Hauptkonzert beginnt um 19.30 Uhr im Kulturpalast. Auch am Sonntag hat die Meile geöffnet, inklusive Oldtimer-Show (Seestraße) und dem Festival-Finale auf dem Frühjahrsmarkt (Altmarkt). Davor (16.30 Uhr) marschiert eine Jazz-Parade durch die Stadt - der Eintritt: frei.



Noch bis Pfingstsonntag läuft die Dixieland-Party. © imago/foto2press