Sieben Tipps zum Wochenende: Das gibt es in und um Dresden zu erleben

In Dresden und Umgebung gibt es an diesem Wochenende mehrere Veranstaltungen. Sieben werden hier vorgestellt.

Dresden - Der goldene Oktober zeigt sich am Wochenende noch einmal von seiner besten Seite, mit Temperaturen bis zu 18 Grad Celsius. Auch die Sonne lässt sich blicken - vor allem der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre. Ein Ausflug mit Familie und Freunden lohnt sich also allemal. Was lässt sich Samstag und Sonntag in unserer Region erleben? Wir haben spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Viel Spaß!

Mensch & Pflanze

Pillnitz - Im Schloss Pillnitz (August-Böckstiegel-Str. 2) gibt es am Sonnabend ab 11.30 Uhr einen geführten Rundgang zur Sonderausstellung. "Pflanzenfieber. Botanik, Mensch, Design" beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Menschen und Pflanzen. Aus der Balance geraten, werden Pflanzen oft nur als Ressource oder Dekorationsobjekt betrachtet. Internationale Forschungsprojekte beleuchten das Potenzial einer ausgewogenen Beziehung, bei der Fürsorge und Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen. Kosten (inklusive Eintritt): 17/15 Euro, Jahreskarteninhaber 5 Euro. Treffpunkt: Besucherzentrum "Alte Wache". Infos unter schlosspillnitz.de.



Pflanzen-Fans müssen am Samstag nach Pillnitz fahren. © 123RF/vadimgozhda

Moritzburg entdecken

Moritzburg - Die Führung "Barockschloss exklusiv mit Porzellanquartier" gewährt am Sonnabend auf Schloss Moritzburg (Schloßallee 1) einen spannenden Einblick in die Geschichte des Hauses. Wandeln Sie durch die prunkvolle Barocketage mit seinen glamourösen Festsälen und wertvollen Ledertapeten! Zudem sehen Sie auch das Historische Porzellanquartier und das einzigartige Federzimmer. Beginn ist jeweils 11, 13 und 15 Uhr. Kosten: 16/8,50 Euro. Infos unter schloss-moritzburg.de.



Auf Schloss Moritzburg gibt es am Sonnabend eine spannende Führung. © picture alliance/dpa

Knigge-Kurs

Meißen - Im Knigge-Kurs in der Porzellanmanufaktur Meissen (Talstr. 9) lernen Kinder am Sonnabend ab 15 Uhr die Regeln der Tisch- und Tafelkultur kennen. Wie decke ich den Tisch? Wie falte ich eine Serviette? Was ist die richtige Sitzhaltung? Wie benutze ich Besteck? Aus erster Hand erfahren Kinder (empfohlen von 6 bis 12 Jahren), was gutes Benehmen heißt. Sie decken eine Tafel mit Meissener Porzellanen, auf denen Tee & Kuchen serviert wird. Danach erhält jeder ein Zertifikat. Eltern besuchen indes die Schauwerkstätten und das Museum der Erlebniswelt. Kosten: 19 Euro. Infos unter erlebniswelt-meissen.com/de/knigge-kurs.html.



Kinder lernen am Sonnabend ab 15 Uhr in der Porzellanmanufaktur Meissen die Regeln der Tisch- und Tafelkultur kennen. (Symbolbild) © imago/jmfoto

Nachts auf der Burg

Weesenstein/Meißen - "Im Dunkel der Nacht" - so heißt das nächtliche Burgabenteuer am Sonnabend von 18 bis 19.30 Uhr auf Schloss Weesenstein (Am Schloßberg 1). Wenn die Touristen das Anwesen verlassen haben, werden die Bewohner vergangener Jahrhunderte lebendig. Sie neigen sich aus den Gemälden und erzählen, wie spannend es damals auf der Burg und im Schloss zuging. Nichts für schwache Nerven - gern Taschenlampen und moralische Unterstützung durch Freunde, Geschwister oder Eltern mitbringen. Tickets (15/10 Euro) & Infos unter schloss-weesenstein.de.

Auch auf der Albrechtsburg in Meißen (Domplatz 1) gibt es am Sonnabend von 19 bis 20.30 Uhr für Familien einen nächtlichen Rundgang. Er heißt "Funzelführung mit Albin". Albin hat beim Spuken sein Kuschel-Gespenst verloren. Er ist so traurig, dass sein Jammern im ganzen Schloss zu hören ist. Helft ihm beim Suchen! Mit Taschenlampe kann man in Deutschlands ältestem Schloss viel Spannendes erleben und entdecken. Tickets (25/20 Euro) & Infos unter albrechtsburg-meissen.de.

Kinder brauchen bei diesen Abenteuern Taschenlampen und Mut. © Hendrik Schmidt dpa/lth

Vogelschau

Dresden - In der Gärtnerei Kühne (Radeburger Landstraße 12) veranstalten die Vogelzüchter Weixdorf am Wochenende eine Vogelschau. Am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 17 Uhr stellt der Verein verschiedene Vögel in schön gestalteten Volieren aus. Vom Finken bis hin zum Kakadu ist für jeden Geschmack etwas dabei. Hier kann man sich über Haltungsbedingungen, Ernährung, Zucht und anderen Themen beraten zu lassen. Eintritt 3,50 Euro/Kinder 1,50 Euro. Infos unter vogelzüchter-weixdorf.de.

Wer sich für Vögel interessiert, kann am Samstag direkt in Dresden bleiben. © Jan Woitas/dpa

Herbstzauber

Bautzen - Der "LebensArt Herbstzauber" findet am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, im Schlosspark von Großharthau (Rittergut 29) statt. Freut Euch auf herbstliche Inspirationen rund um Garten, Wohnen und Lifestyle. Bummeln, schauen, staunen und genießen: Beim gemütlichen Spaziergang könnt Ihr Inneneinrichtungsideen und Wohnaccessoires, Schmuck, Silber, Porzellan, herbstliche, adventliche und weihnachtliche Dekorationen, Stoffe, Mode, edle Weine und herbstlich-kulinarische Köstlichkeiten entdecken. Tagestickets (9 Euro, Kinder bis 15 Jahre frei) & Infos gibt's online unter: lebensart-herbstzauber.de.

Bei dieser Veranstaltung weihnachtet es sogar schon ein wenig. © 123RF/alinsa

Kreativmarkt