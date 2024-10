Sieben Veranstaltungen: Das könnt Ihr am Wochenende in Dresden und Umland erleben

Was lässt sich Samstag und Sonntag in Dresden und Umgebung erleben? Ein Ausflug mit Familie und Freunden lohnt sich!

Von Dana Peter

Dresden - Am Wochenende können wir uns noch einmal auf Temperaturen um die 15 Grad Celsius und trockenes Wetter freuen. Mit ein bisschen Glück lässt sich auch die Sonne blicken. Ein Ausflug mit Familie und Freunden lohnt sich. Was lässt sich am heutigen Samstag in unserer Region erleben? Wir haben spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Viel Spaß!

Palucca-Schule öffnet

Dresden - Wie wird man Tänzer oder Tänzerin? Wie läuft das Aufnahmeverfahren an der Palucca Hochschule für Tanz (Basteiplatz 4) ab? Und wie lange dauert eine professionelle Tanzausbildung? All diese Fragen werden am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr beantwortet, wenn Deutschlands einzige eigenständige Hochschule für Tanz, inklusive der integrierten Oberschule, ihre Türen und Tanzsäle öffnet. Zum Programm gehören Campusführungen, Einblicke in den Tanzunterricht und vieles mehr. Eintritt frei. Infos unter: palucca.eu/aktuelles/veranstaltungskalender.

An der Palucca Hochschule für Tanz kann jeder am Samstag ab 10 Uhr reinschauen. (Archivbild) © Ove Landgraf

Farbenrausch

Dorf Wehlen - Der Miniaturpark "Die kleine Sächsische Schweiz" (Schustergasse 8) zeigt sich am Sonnabend von 18.30 bis 22 Uhr in einem Rausch der Farben. In der Dunkelheit werden die Felsengebilde und Sehenswürdigkeiten Kulisse für eine Licht- und Laser-Show sowie einer Video-Performance. Musikalisch wird das 5. Farbenbaden mit Klängen von Keyboard und Synthesizer umrahmt. Feuerstellen versprühen Lagerfeuerromantik. Wärmepilze sorgen für Gemütlichkeit. Die Fahrten mit der Parkeisenbahn werden zu einem völlig neuen Erlebnis. Online-Tickets (18 Euro) und Infos unter: kleine-saechsische-schweiz.de.

Kleine Bahn, große Wirkung: Auf die Größe kommt es hier eben nicht an. © Marko Förster

Herbstfest

Meißen - Im Internationalen Garten (Großenhainer Str. 161) laden das Bunte Meißen & Bündnis Zivilcourage am Sonnabend zum Herbstfest. Von 14 bis 17 Uhr erwartet alle Gäste ein fröhliches Beisammensein mit Mitbring-Buffet. Zusammen wird eine herzhafte Herbstsuppe über offenem Feuer gekocht. Zutaten, Gemüse und andere Köstlichkeiten fürs Buffet bringt bitte jeder mit. Eintritt frei. Infos unter buntes-meissen.de.

Es gibt unter anderem eine Herbstsuppe. (Symbolbild) © 123RF/troyanphoto

Grimmsches Oktoberfest

Reinhardtsgrimma - Das Kulturzentrum Erbgericht Reinhardtsgrimma (Grimmsche Hauptstr. 44) feiert am Sonnabend ab 20 Uhr das 2. Grimmsche Oktoberfest mit DJ Attila. Eine Stärkung vor dem Fest ab 18 Uhr mit Schweinshaxe, Hähnchenkeule & Co. gibt's für 15 Euro mit Vorbestellung. Fest-Tickets (10 Euro) sind im Dorfladen oder in der Schlossbäckerei zu haben. Abendkasse: 12 Euro. Infos unter grimmstein-events.de und deejay-attila.de.

DJ Attila ist am Samstag bei der Party am Start. © PR

Zeitsprungtag

Rochsburg - In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wird die Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Auf Schloss Rochsburg (Schloßstr. 1) findet am Sonnabend aus diesem Anlass von 16 bis 20 Uhr der 1. Zeitsprungtag statt. Bei dem Familienfest erleben Gäste einen Zeitsprung ins Mittelalter mit Basteln, Bogenschießen, Kinderschminken, Turmführungen um jeweils 17, 18 und 19 Uhr. Das Café Vila Hermes bietet Kaffee, Kuchen, Getränke, brasilianische Spezialitäten und Suppen an. Eintritt frei. Museumseintritt und Turmführungen jeweils 5 Euro. Tickets und Infos unter schloss-rochsburg.ticketfritz.de.

Auf Schloss Rochsburg gibt es am Wochenende für die ganze Familie Programm. © Kristin Schmidt

Fisch- und Waldfest

Moritzburg - Entlang des Schlossteiches in Moritzburg findet am Sonnabend (10 bis 19 Uhr) und Sonntag (10 bis 18 Uhr) das Fisch- und Waldfest statt. Die Fischzüge starten täglich um 11, 13 & 15 Uhr, die Fischversteigerungen täglich um 15.30 Uhr. Am Samstag um 18 Uhr findet ein der Lampionumzug ab Rüdenhof statt. Danach gibt's ein Barockfeuerwerk. Mit dabei sind Schlicht & Kümmerling, die Stelzenläufer von Pantao, Jongleur Kelvin Kalvus, Koch Daniel Fischer und Fischsommelier Sandro Dietrich im Festzelt. Hingucker ist die Greifvogelschau mit Hans-Peter Schaaf täglich 11 & 16 Uhr. Auf Kinder warten Basteln, Riesenrad, Kletterparcours und Trampolin. Eintritt frei. Es gibt Parkplätze mit Shuttlebussen (10 Euro). Infos unter kulturlandschaft-moritzburg.de/veranstaltungen/fisch-und-waldfest.html.

Mit seiner Greifvogelschau ist Hans-Peter Schaaf mit am Start. © Thomas Türpe

Grusel-Stollen

Halloween lässt am Wochenende grüßen. © 123RF/Prometeus