Sonniger Sonntag in Dresden: Diese fünf Veranstaltungen sind am Start

Dresden - Mit nahezu perfektem Wetter wird Dresden am Sonntag belohnt. Der goldene Oktober bemüht sich redlich, seinem Ruf gerecht zu werden. Umso mehr dürften sich die heutigen Veranstaltungen bei strahlendem Sonnenschein bis 17 Grad lohnen.

Dresden - Der "Oldtimer Teilemarkt" findet am Sonntag von 8 bis 16 Uhr im Alberthafen (Magdeburger Str. 58) statt. Für Sammler, Schrauber & Oldtimer-Fans: Sachsens größter Open-Air-Oldtimer- und Teilemarkt im Herbst. Um das historische Hafenbecken herum locken Händler mit Hunderttausenden Raritäten. Rund 2000 Oldtimer beim Treffen, fast 300 Ersatzteilanbieter mit über zwei Kilometern Standfläche, Tausende Besucher - die Mischung aus Börse & Fahrzeugtreffen ist das Szene-Highlight in Ostdeutschland. Eintritt: 7 Euro, bis 14 Jahre frei. Infos unter oldtimer-teilemaerkte.de/dresden-alberthafen .

Rammenau - Am Sonntag von 10 bis 17 Uhr steigt auf dem Barockschloss Rammenau (Am Schloß 4) das erste Apfelfest. In der Gesindeküche kann jeder selbst Apfelsaft pressen. Die Schaubrennerei Lindner brennt live Schnaps. Auch der Erdapfel ist mit von der Partie - die Heidefarm gibt Tipps zum Anbau. Herbstliche Floristik, Kränze & Pflanzen bietet Linda Kinzel vom Blumenpavillon. Mit Pomologe Ralf Frenzel ist ein Apfelfachmann vor Ort, der Sorten bestimmen kann. Zum Thema Gehölzschnitt steht der Gartenmeister des Schlosses mit Rat zur Seite. Auch ein Imker ist dabei - denn ohne Bienen kein Obst. Eintritt: 5/4 Euro, 1 Euro Kinder bis 16 Jahre. Infos unter: barockschloss-rammenau.com.