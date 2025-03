Spektakuläre Wasser-Show: TAG24 verlost Freikarten für "Waterland" in Dresden

Dresden - Illuminierte Wasserfontänen schießen in die Höhe. Wasservorhänge rieseln unterm Chapiteau auf die Manege. In einem Becken schwimmt ein Wasserballett - das Element Wasser ist überall. Bis zum 23. März berauscht der Zirkus "Waterland" das Publikum an der Washingtonstraße mit einem modernen, dynamischen Showprogramm und fantasievollen, farbenprächtigen Kostümen.