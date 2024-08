Stadtfest Dresden: Diese Highlights müsst Ihr kennen!

Dresden - Dieses Wochenende ist es wieder an der Zeit: Das Dresdner Stadtfest – und damit das größte in Deutschland – steigt von Freitag bis Sonntag!

Am Sonntag um 22 Uhr steigt dann (endlich wieder!) ein Abschlussfeuerwerk ! Dieses lässt sich am besten vom Theaterplatz, aber auch von der Brühlschen Terrasse und dem Elbufer beobachten. Spott und Häme wollen die Stadtfest-Macher in diesem Jahr offenbar vermeiden.

Bei den Filmnächten am Elbufer steigt am Freitag von 20 bis 1 Uhr nachts die Juicy Party. Wie es sich zur größten Hip-Hop-Party der Stadt gehört, wird beim Line-up nicht gespart: Vier DJs legen auf – neben Juizzed aus Frankfurt/Main spielen die Dresdner DJs D3!C, Bekz und Josap – und ein Live-Act wird rappen. Die Veranstalter haben dafür Sonos Cliq ("Bauchnabelpiercing") verpflichtet.

Die DVB laden auf den Postplatz mehrere Musiker ein: Den Anfang macht DJane Lara Liqueur am Freitag von 20 Uhr bis zum Ende. Am Samstag spielen die Pop-Rock-Musiker von Bearitone (ab 20 Uhr). Sonntag kommen Schlagerfans bei Anthony Weihs (17 Uhr) auf ihre Kosten.

Auf dem Tanzareal am Neustädter Elbufer, unterhalb der Augustusbrücke, steigen an allen drei Abenden verschiedene, große Partys. Freitag (ab 18 Uhr) lockt mit der "Venga Venga" eine 90er- und 2000er-Party. Samstag (ab 18 Uhr) ist mit dem DJ DC#Mark ein absolute Stimmungsgarant am Start. Er spielt Elektro-Musik, Hip-Hop, 90er, Tekk und Partyhits. Am Sonntag geht's schon eher los: Ab 14 Uhr gibt's mit dem "Sommerfieber" eine elektronische Party. Es legen Lxrenz, Fabian Girard, Dolce Bahn und Pappenheimer auf.