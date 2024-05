Ticket-Wahnsinn beim Pichmännel-Oktoberfest: Karten innerhalb weniger Minuten teilweise schon ausverkauft

Auch in diesem Jahr wird im großen Festzelt das Dresdner Pichmännel-Oktoberfest gefeiert. © Petra Hornig

Kurz nach dem Start des Kartenverkaufs am Vormittag, um 11 Uhr, waren innerhalb weniger Minuten schon ganze Veranstaltungstage komplett ausverkauft. Die Website wurde vom Besucheransturm teilweise sogar kurz lahmgelegt!

Für das Event, was im September in der Rinne in einem XXL-Zelt startet, gibt es derzeit nur noch wenige Tickets. Für den 26. September und auch an den Veranstaltungstagen im Oktober gibt es nicht mehr viele Karten zu holen.

Vor allem an den Wochenenden des "Pichmännel-Oktoberfestes" sind nur noch einzelne Tische im Festzelt im Ticket-Shop zu erwerben.

Das Volksfest-Spektakel feiert in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag. Die Feldschlößchen Brauerei erwartet rund 50.000 Gäste zu seinem Event. Die Veranstalter rechnen, etwa 100.000 Liter Festbier ausschenken zu dürfen.