Trödeln, Autoscooter, Wasserspringen: Neun Tipps für Euren Sonntag!

Dresden - Das große Ferienpass-Ferienfest auf dem Filmnächte-Gelände am Elbufer läutet am Sonntag von 14 bis 18 Uhr die Sommerferien ein. Die Mitmach-Party stellt rund 30 Ferienpass-Veranstalter vor und sorgt für einen lustigen Sonntagnachmittag. Der Eintritt ist frei.

Pirna - Am Sonntag startet im Geibeltbad, ab 15 Uhr, der Arschbomben-Wettbewerb. Wer mitmachen will, kann sich an der Rezeption des Bades (spätestens bis 14.30 Uhr) anmelden. Die ersten drei Plätze erhalten einen Pokal. Am Sonntag öffnet das Bad um 10 Uhr, ab 13 Uhr geht es mit Musik und guter Laune am Sprungturm los. Eintritt ab 6/5,50 Euro.