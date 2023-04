"Truck Stop" rockt die Karl-May-Festtage: Country aus dem Wilden Westen

Musiklegende: Die Country-Band "Truck Stop" eröffnet mit ihrem Konzert die Karl-May-Festtage. © PR

Als Höhepunkt des Wild-West-Festivals tritt Europas erfolgreichste Country-Band auf: "Truck Stop" kommt mit seinen größten Hits am 19. Mai zur Freiberger Country-Nacht in die Westernstadt Little Tombstone.

Die 1973 in Hamburg gegründete Band wurde mit deutschsprachigen Country-Songs wie "Der wilde, wilde Westen" und der Titelmusik der TV-Serie "Großstadtrevier" berühmt.

Von den sechs Gründungsmitgliedern steht heute nur noch Sänger und Schlagzeuger Teddy Ibing (74) auf der Bühne.