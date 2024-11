14.11.2024 09:42 651 Von GZSZ und "Notruf Hafenkante" nach Dresden: Sie verbringen Weihnachten in der Comödie

Die Serienstars Marc Weinmann und Manuela Gisbeck spielen die Hauptrollen zweier Polizisten in "Frohes Fest", das am 22. November Premiere in Dresden feiert.

Von Katrin Koch

Dresden - Gerade noch im TV, bald schon auf der Theaterbühne der Dresdner Comödie: Die beiden Serienstars Marc Weinmann (27) und Manuela Gisbeck (41) spielen die Hauptrollen zweier Polizisten in der britischen Komödie "Frohes Fest", die am 22. November Premiere feiert - und bis zum 29. Dezember auf dem Spielplan steht. Die Serien-Stars Marc Weinmann (27) und Manuela Wisbeck (41) probieren in der Comödien-Garderobe die Polizeihüte auf. © Petra Hornig Marc verabschiedete sich im September nach drei Jahren aus der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Manuela hat gerade Winterpause - erst im Frühjahr dreht sie wieder für die ZDF-Polizei-Serie "Notruf Hafenkante". Glück für Dresden: "So haben wir Zeit, Theater zu spielen", freuen sich die beiden. "Für mich ist das ein totaler Nervenkitzel", gesteht Marc. Für Manuela ist es ein Wiedersehen: "Vor mehr als zehn Jahren habe ich schon mal in der Comödie gespielt, im Stück 'Des Kaisers neue Kleider'. Aber da wog ich noch 65 Kilo mehr", bekennt sich Manuela freimütig zu ihrer Schlauchmagen-OP. Was sie noch immer in die Waagschale wirft: unglaubliche Spielfreude und Humor. "Das Stück muss mit viel Dynamik gespielt werden, und wir haben beide gemerkt, dass wir uns gut die Bälle zuwerfen." Manuela und Marc feiern Weihnachten in Dresden Marc Weinmann und Manuela Wisbeck spielen die Polizisten Blunt und Gobbel. Marc wird im Stück tatsächlich etwas ausziehen. © Chris Gonz Photographie Die "Notruf Hafenkante"-Polizisten Franzi (Rhea Harder-Vennewald, l.) und Hans (Bruno F. Apitz) beraten sich mit Klinik-Empfangsschwester Frauke (Manuela Wisbeck). © ZDF/Boris Laewen Manuela und Marc spielen zwei Polizisten, die zum Fest einer Familie die Nachricht überbringen müssen, dass der Sohn verstorben ist. "Das wollen sie natürlich nicht und verstricken sich dabei in ein Netz aus Lügen", verrät Marc. Nebeneffekt des Gastspiels: Die beiden Schauspieler verbringen Weihnachten in Dresden. "Meine Eltern kommen zum Fest nach Dresden. Mama bereitet in der Theaterwohnung ihre unübertroffenen Rinderrouladen zu", freut sich Marc. Dresden Veranstaltungen & Freizeit 250 Euro pro Person! Bei diesem Schlemmerspaß in Dresden kommen alle auf ihre Kosten Auch Manuela bleibt nicht allein: "Meine Frau Karen kommt her. Heiligabend gibt es bei uns Kartoffelsalat und Würstchen." Schon vorher wollen die beiden Mimen die Weihnachtsmärkte abgrasen.

Titelfoto: Bildmontage: Chris Gonz Photographie, Petra Hornig