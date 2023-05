Was geht am Sonntag? Wir haben 7 Tipps für Euch

Wir haben acht Tipps für Euren Sonntag für Dresden und Umgebung.

Von Annett Daube

Dresden - Das Wochenende ist schon fast wieder vorbei, doch auch der Sonntag ist gespickt mit Events. TAG24 verrät Euch, wo was los ist.

Frühlingsfest

Freiberg - Am Sonntag feiert die Silberstadt Freiberg von 13 bis 18 Uhr ein Frühlingsfest in der Innenstadt. Es ist ein Kinder-Koffer-Flohmarkt geplant, die Geschäfte werden öffnen. Zahlreiche Aktionen finden statt, dazu gehört die Eröffnung der ersten Station des Freiberger Erlebnisweges. Das komplette Programm unter freiberg.de.



Steher-Rennen

Heidenau - Beim internationalen Frühjahrspreis der Steher starten am Sonntag ab 14 Uhr die Radsportler aus dem In- und Ausland sowie die Lokalmatadore zu den Wettkampfrunden. In den Pausen können sich Besucher und Sportler gemeinsam historische Hoch- und Fahrräder anschauen, die der Betreiber des Weinböhlaer Fahrradmuseums Velocium zeigt. Auch eine sächsische Hochradmeisterschaft sorgt für Spannung. Eintritt: 8,50/5 Euro. Kinder bis zehn Jahre frei.



Naumburger Meister

Meißen - Im Dom zu Meißen wird am Sonntag ab 14.30 Uhr eine Sonderführung angeboten. Es geht in den einzigartigen, steinernen Garten des "Naumburger Meisters". Der namentlich nicht bekannte Bildhauer schuf zahlreiche florale Motive an Kapitellen und Schlusssteinen im Dom, die von der Bedeutung der Pflanzen für die Menschen im Mittelalter zeugen. Teilnahme: 12/10 Euro.



Im Meißner Dom wird es eine Sonderführung geben. © Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/ZB

Märchenhaftes in Rathen

Rathen - Einen Theater-Familientag können Besucher am Sonntag von 12 bis 16 Uhr auf der Felsenbühne Rathen und im ganzen Luftkurort erleben. Unter dem Motto "Sieben Freikugeln für Peter Pan" kann hinter die Kulissen geschaut und eine Entdeckertour unternommen werden. Schauspieler der Landesbühnen präsentieren an verschiedenen Orten kurze Episoden aus den Sommer-Inszenierungen. Eine Blaulichtmeile in Oberrathen, viel Musik in Niederrathen und ein großes Entenrennen im Grünbach ab 14 Uhr gehören zum Programm.



Bei der Felsenbühne kann am Sonntag hinter die Kulissen geschaut werden. © Norbert Neumann

Familientag

Frohburg - "Von Rittern, Jungfrauen und geheimen Gemächern" nennt sich der Familientag am Sonntag auf der Burg Gnandstein. In der Burgkapelle musiziert "Breath's of Green", am Spinnrad werden Geschichten gelesen, historische Spiele können ausprobiert werden und tapfere Ritter eine echte Rüstung tragen. Das ganze Programm unter burg-museum-gnandstein.de. Eintritt: 7/4 Euro.



Grafikmarkt

Meißen - Auf dem Meissner Grafikmarkt präsentieren am Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr Künstlerinnen und Künstler aus der Region sowie aus Halle, Berlin und Breslau ihre Werke auf der Albrechtsburg. Interessierte können künstlerische Druckgrafiken, Zeichnungen, Aquarelle, Fotografien und Künstlerbücher kaufen und mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist frei.



Borthener Blütenfest

Dohna - Borthen feiert am Wochenende das 49. Blütenfest. Der Blütenfestverein hat sich wieder viel Mühe gemacht und ein blühendes Programm auf die Beine gestellt. Ein Rummel mit Schaustellern, buntes Händlertreiben, kulinarische Schlemmermeile, eine Tombola, ein Bühnenprogramm, eine Tanzparty und ein Höhenfeuerwerk zählen zu den Highlights am Samstag. Die Krönung der Sächsischen Blütenkönigin findet um 14.30 Uhr statt. Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen, bevor es lustig mit Puppentheater und Talente-Show weitergeht. Der Eintritt zum Festgelände ist frei.