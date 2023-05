Das Freibad-Wetter kommt! So warm wird es am Wochenende in Sachsen

Leipzig - Gute Wetter-Voraussichten für Sachsen : Nach ein paar kühleren Tagen schaut am Wochenende erstmals der Sommer im Freistaat vorbei und lockt die Menschen in Freibäder und Parks.

Ob einfach entspannt in der Sonne sitzen... © Sebastian Kahnert/dpa

Die Eisheiligen waren eigentlich schon vorbei, als zu Wochenbeginn plötzlich die Temperaturen sanken. Doch damit ist bald Schluss, denn pünktlich zum Wochenende sorgt sommerliches Hochdruckwetter für gute Laune, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet.

Lediglich am Freitag will das Quecksilber noch nicht ganz so weit klettern – es wird maximal 19 Grad, in den Bergen nur höchstens 16 Grad warm. Dafür wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt voraussichtlich trocken.

In der kommenden Nacht kann es bei 5 bis 10 Grad noch einmal ganz schön kühl werden.

Zwar klettern die Höchstwerte am Samstag schon auf bis zu 23 Grad, aber Regenjacke oder Schirm sollten trotzdem Eure Begleiter sein, denn viele Quellwolken machen sich in Sachsen breit.

Die können am Nachmittag auch vereinzelt Schauer und Gewitter mit sich bringen.