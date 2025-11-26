 1.228

Fahrzeuge liegen geblieben! Sachsens Polizei warnt vor Schneeregen und Glätte

Gefährlicher Wetter-Mix in Sachsen! Die Polizei hat am Mittwochmorgen eine eindringliche Warnung für Verkehrsteilnehmer veröffentlicht.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Gefährlicher Wetter-Mix in Sachsen! Die Polizei hat am Mittwochmorgen eine eindringliche Warnung für Verkehrsteilnehmer veröffentlicht.

Die sächsische Polizei warnt vor Glätte. Mehreren Fahrzeugen wurde der auftretende Schneeregen bereits zum Verhängnis. (Symbolfoto)
Die sächsische Polizei warnt vor Glätte. Mehreren Fahrzeugen wurde der auftretende Schneeregen bereits zum Verhängnis. (Symbolfoto)  © Jan Woitas/dpa

Es bestehe Straßenglätte-Gefahr wegen Schneeregen und überfrierender Nässe. "Fahren Sie bitte besonders vorsichtig", so der Appell.

Laut neuester Meldungen gibt es derzeit vor allem auf der B6 zwischen Bautzen und Görlitz infolge der Witterung größere Probleme. Wegen liegengebliebener Fahrzeuge steht die Fahrbahn nur eingeschränkt zur Verfügung.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor allem für Ostsachsen sowie die Erzgebirgsregion eine Warnung vor leichtem Schneefall im Zeitraum bis 10 Uhr herausgegeben.

Erster Schnee in Dresden: Verkehrsbetriebe melden starke Verzögerungen
Dresden Wetter Erster Schnee in Dresden: Verkehrsbetriebe melden starke Verzögerungen

Auftretender Niederschlag und Temperaturen um den Gefrierpunkt können die Straßen und Fußwege zu einer Rutschbahn werden lassen.

Die Straßenverhältnisse erfordern besondere Aufmerksamkeit. (Symbolfoto)
Die Straßenverhältnisse erfordern besondere Aufmerksamkeit. (Symbolfoto)  © Sven Hoppe/dpa

Laut DWD muss in Sachsen auch ab Mittwochabend bis Donnerstagvormittag durch erneuten Regen mit Glätte durch überfrierende Nässe und Schneematsch gerechnet werden.

Titelfoto: Montage: Jan Woitas/dpa, Sven Hoppe/dpa

Mehr zum Thema Dresden Wetter: