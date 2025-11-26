Fahrzeuge liegen geblieben! Sachsens Polizei warnt vor Schneeregen und Glätte
Dresden - Gefährlicher Wetter-Mix in Sachsen! Die Polizei hat am Mittwochmorgen eine eindringliche Warnung für Verkehrsteilnehmer veröffentlicht.
Es bestehe Straßenglätte-Gefahr wegen Schneeregen und überfrierender Nässe. "Fahren Sie bitte besonders vorsichtig", so der Appell.
Laut neuester Meldungen gibt es derzeit vor allem auf der B6 zwischen Bautzen und Görlitz infolge der Witterung größere Probleme. Wegen liegengebliebener Fahrzeuge steht die Fahrbahn nur eingeschränkt zur Verfügung.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor allem für Ostsachsen sowie die Erzgebirgsregion eine Warnung vor leichtem Schneefall im Zeitraum bis 10 Uhr herausgegeben.
Auftretender Niederschlag und Temperaturen um den Gefrierpunkt können die Straßen und Fußwege zu einer Rutschbahn werden lassen.
Laut DWD muss in Sachsen auch ab Mittwochabend bis Donnerstagvormittag durch erneuten Regen mit Glätte durch überfrierende Nässe und Schneematsch gerechnet werden.
Titelfoto: Montage: Jan Woitas/dpa, Sven Hoppe/dpa