Nach Aldi-Eröffnung: Händler fürchten "Verramschung" der Flaniermeile Prager Straße

Dresden - Das gab's noch nie: Am gestrigen Donnerstag eröffnete mit Aldi erstmals ein Lebensmittel-Discounter auf der Prager Straße. Damit wächst das Angebot an Billigwaren auf Dresdens wichtigster Einkaufsmeile weiter. Vom alten Glanz des Flanier-Boulevards ist schon seit Jahren kaum noch was geblieben.