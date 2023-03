Dresdner Grüne reichen Eilantrag ein: VVO-Monatsabo soll mit 49-Euro-Ticket verknüpft werden

Ab dem 1. Mai können die S-Bahn-Züge des VVO auch mit dem Deutschlandticket genutzt werden. © Norbert Neumann

Extratickets soll es etwa für die Mitnahme von Hund, Fahrrad und weiteren Personen geben - Vorteile, die bislang in der Monatskarte enthalten sind.

Möchten Fahrgäste diese Vorzüge mit dem 49-Euro-Ticket weiterhin nutzen, müssten sie 10 Euro zusätzlich entrichten und damit 4,10 Euro mehr zahlen, als es derzeit der Fall ist (Preis Monatsbo: 54,90 Euro). Auch der Vorteil der Übertragbarkeit würde künftig verloren gehen.

Die Grünen-Fraktion plädiert daher in einem eingereichten Eilantrag für eine Kombination der beiden Tickets. "Mit diesem sollen die Vertreter der Stadt Dresden in der VVO-Verbandsversammlung am 14. März beauftragt werden, sich für eine Verknüpfung der Tickets einzusetzen", heißt es in einer Mitteilung.

Ab 2024 soll dann eine Kombi-Möglichkeit gegeben sein. "Abokunden sollen sich nicht zwischen zwei attraktiven Angeboten entscheiden müssen, sondern mit dem VVO-Monatsabo deutschlandweit fahren und im VVO weitere Zusatzleistungen nutzen können", sagt Stadträtin Ulrike Caspary (55, Grüne).