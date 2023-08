Ab Montag: Lang ersehnte Änderung für Linie 13

Dresden - Ab dem kommenden Montag, den 21. August, ändert sich der Fahrplan der Straßenbahnlinie 13. Die Linie verkehrt dann nicht mehr nur an Samstagen und im Nachtverkehr bis nach Kaditz, sondern dauerhaft.

Die Linie 13 fährt ab kommender Woche dauerhaft bis nach Kaditz. (Archivbild) © Holm Helis

"Die Verlängerung der Linie 13 ist ein wichtiges Signal für den ÖPNV-Ausbau in Dresden. Wenn mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen sollen, braucht es ein attraktives Angebot", erklärte Stefan Engel (30), SPD-Stadtrat für den Stadtbezirk Pieschen, in einer Mitteilung am Mittwoch.

Zusammen mit seiner Partei, die sich bereits seit den Kommunalwahlen 2019 für das Vorhaben eingesetzt habe, verbuchte Engel die bessere Anbindung in den Dresdner Nordwesten als klaren Erfolg.

Ab kommender Woche soll der Streckenabschnitt von Mickten über den Elbepark bis nach Kaditz durch die Linien 9 und 13 somit in einem Fünf-Minuten-Takt befahren werden. Die Kosten für die Streckenverlängerung liegen laut SPD jährlich bei rund 250.000 Euro.

Im Zuge der Streckenverlängerung erhoffe man sich bei den DVB einen Zuwachs bei der Fahrgastanzahl von 1300 Personen täglich.