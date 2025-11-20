Große DVB-Störung im Berufsverkehr: Das ist der Grund

Dresden - ÖPNV in Dresden beeinträchtigt! Wegen einer großen DVB -Störung müssen seit Donnerstagmorgen zahlreiche Straßenbahnen umgeleitet werden.

Zwei Linien in Dresden sind seit Donnerstagmorgen von einem Weichen-Defekt betroffen. (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie Sprecher Falk Lösch (60) gegenüber TAG24 mitteilte, ist kurz vor 9 Uhr ein Schaden an einer Weichenzunge im Bereich der Haltestelle Anton-/Leipziger Straße aufgetreten, der umgehend behoben werden muss.

Rund drei bis vier Stunden sollen die Schweißarbeiten dauern. Solange ist das Gleis von Kongresszentrum über die Marienbrücke in Richtung Neustadt nicht nutzbar. Es kommt daher auf zwei Linien zu geänderten Laufwegen.

So müssen Bahnen der Linie 6 in Richtung Niedersedlitz ab Bahnhof Mitte (Steig 6, Ersatzhaltestelle in der Weißeritzstraße) über Maxstraße, Theaterplatz, Neustädter Markt und Palaisplatz bis Anton-/Leipziger Straße (Steig 2) geführt werden.

Die Linie 11 in Richtung Bühlau verkehrt ab Postplatz in einer Umleitung über Theaterplatz, Neustädter Markt, Palaisplatz bis zur Anton-/Leipziger Straße (Steig 2).