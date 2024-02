Straßenbahn-Linie 4 fährt plötzlich nicht mehr: Das ist der Grund!

Dresden - Die Linie 4 in Dresden verkehrt derzeit nur noch bis Mickten. Fahrgäste müssen sich auf Verkehrsstörungen einstellen.

Aufgrund eines Einsatzes der Feuerwehr ist die Linie 4 nur eingeschränkt unterwegs. © Robert Michael/dpa

Wer am Montagnachmittag mit der Straßenbahn-Linie 4 fahren möchte, geht möglicherweise leer aus.

Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilten, ist die Linie 4 aufgrund eines Feuerwehreinsatzes bei Alttrachau beeinträchtigt.

Straßenbahnen, die aus Richtung Weinböhla kommen, verkehren statt bis nach Laubegast nur bis zur Haltestelle Mickten.

Mehrere Ausfälle und Verkehrsstörungen in der Altstadt, am Fetscherplatz sowie an anderen Haltestellen sind die Folge.

Wann die Linie 4 wieder ihren Normalzustand erreichen wird, ist noch unklar.