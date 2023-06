Elf schöne Ausflugs-Tipps für Euren Samstag in Dresden und Umgebung!

Elf Ausflugstipps für das Wochenende in Dresden und Umgebung.

Von Annett Daube

Viel Sonnenschein wird das Wochenende begleiten. Wir begleiten Euch ebenso gern mit den schönsten Ausflugstipps!



Krönung der Lupinenkönigin

Gohrisch - Am Samstag wird in Kleinhennersdorf die Lupinenkönigin gekrönt. Auf der Festwiese wird - umrahmt von den Blumenrabatten mit bunt blühenden Lupinen - um 13.30 Uhr die Krönung stattfinden. Ab 12 Uhr bereits wird Mittagessen aus der Gulaschkanone gereicht. Am Nachmittag singen und musizieren die Kinder der Kita "Felsenzwerge". Ein kurzweiliges Programm sorgt für viele Erlebnisse bis am Abend die Rainbow-Disco zum Tanz bittet. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag dreht sich in Gohrisch alles um die Lupine. © 123rf.com/oleksandrmasnyi

Weine aus Pirna

Pirna - Die Blüte des Weines steht im Fokus der Feierlichkeiten, die die Pirnaer Weinfreunde auf dem Copitzer Hauptplatz am Samstag ab 14 Uhr begehen. Es werden edle Tropfen ausgeschenkt, Livemusik erklingt und das Pirnaer Weinviertel stellt sich vor.

Zu Livemusik gibt es leckere Tropfen. © 123rf.com/artrich

Techno für den Weltfrieden

Radeburg - Das RaBu-Festival steht im Zeichen von "Techno for the Weltfrieden". Auf dem Gelände an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee 10 gibt es am Samstag (bis Sonntag 4 Uhr) beste elektronische Tanzmusik von Brixton, Paulus, Gregor Findeisen, Mucksmäuschenstill und vielen Künstlern mehr, die Techno, Trance, Groove, House, Acid, Tekno und Drum&Bass bieten können. Tickets über Instagram unter raburecords.

Für den Weltfrieden tanzen könnt Ihr am Samstag in Radeburg. © 123rf.com/dekdoyjaidee

Offenes Bootshaus

Dresden - Der Dresdner Ruderverein (Tolkewitzer Straße 45) lädt am Sonnabend zum "Tag des offenen Bootshauses" ein. Von 13 bis 17 Uhr wird der Ruderclub vorgestellt, können sich Interessierte ins Ruderboot setzen und über Ausbildung und Lernkurse informieren. Der Eintritt ist frei.

Ihr wollt Rudern lernen? Am Samstag könnt Ihr mehr darüber erfahren. © 123rf.com/remains

Christopher Street Day

Dresden - Zum 30. Christopher Street Day wird am Terrassenufer noch bis Samstag ein politisches Straßenfest veranstaltet. An Ständen von queeren Vereinen und Institutionen können Besucher ins Gespräch kommen. Die regenbogen-bunte Demonstration sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt von 12 bis 16 Uhr.

Auch in Dresden wird wieder der Christopher Street Day gefeiert. © 123rf.com/carolinajc

Schlosstriathlon

Moritzburg - Am Wochenende herrscht in Moritzburg Wettkampf-Stimmung. Der 21. Schlosstriathlon wird am Samstag und Sonntag ausgetragen. Rund um Moritzburg sind für die Radrennen diverse Zufahrten gesperrt. Nach dem Schwimmstart wird auch die Kalkreuther Straße für Fußgänger nicht begehbar sein. Wer die Sportler anfeuern will, kann sich entlang der Radstrecken positionieren. Infos für Sportler und Gäste unter schlosstriathlon.de.

Rund um das Schloss Moritzburg muss am Wochenende mit zahlreichen Sperrungen gerechnet werden. © Sebastian Kahnert/dpa

Bunter Sommer Neustadt

Dresden - Ein Straßenfest rund um den Martin-Luther-Platz bietet am Wochenende einen "Bunten Sommer Neustadt". Auf zwei Bühnen ist ein abwechslungsreiches Musikprogramm zu erwarten. Für alle wird eine Yoga-Session, für die Kinder ein buntes Seifenblasen-Programm veranstaltet. Das Fest startet in den Sommer am Sonnabend von 10 bis 24, am Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Lust auf Yoga? Dann ab in die Dresdner Neustadt. © 123rf.com/yurok

Entdeckertage Affen

Leipzig - Im Leipziger Zoo sind am Wochenende die Besucher eingeladen, im Rahmen der "Entdeckertage Affen" Gorillas, Kaiserschnurrbarttamarine & Co. näher kennenzulernen. Es wird Zoolotsen-Touren geben, eine Plakatausstellung, Bastelangebote und Tiergesichterschminken. Eintritt: 22/14/Familien 54 Euro. Der Zoo ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Wer sich für Affen aller Art interessiert, kann am Wochenende in Leipzig viel Wissenswertes über die Tiere erfahren. © 123rf.com/lapis2380

Offene Weinberge

Radebeul - Die Steillagenwinzer in Radebeul laden zum "Tag des offenen Weinbergs" ein. An beiden Wochenendtagen können Gäste ab jeweils 12 Uhr die Weinberge Oberlößnitz, Niederlößnitz und Zitzschewig besuchen und sich über die Arbeit am Weinberg, die erlesenen Weine und die Geschichte der Region informieren. Neben Musik und Kulinarik werden natürlich auch leckere Tropfen angeboten.

Die Weinberge in Radebeul. © Daniel Schäfer/dpa

Literaturfest

Meißen - Beim Literaturfest in Meißen können Besucher ein vielfältiges Literaturprogramm genießen. Auf vier Open-Air-Bühnen und weiteren Leseorten in der Stadt finden insgesamt rund 200 Lesungen statt. Am Samstagabend ist auf dem Kleinmarkt die Krimibühne zu finden, ab 18.30 Uhr gibt es auf dem Theaterplatz eine Spoken Word Show. Am Sonntag liest um 12 Uhr Frank Richter auf dem Markt, im Heil- und Kräutergarten in der Wiesengasse 1 gibt es einen Bücherflohmarkt. Das ganze Programm unter literaturfest-meissen.de.



Das Literaturfest in Meißen ist Deutschlands größtes eintrittsfreies Lesefest und eines der großen kulturellen Ereignisse im sächsischen Elbtal. © PR

Schiebock feiert