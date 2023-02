Baby in Not! Dresdner Feuerwehr muss Auto aufschlagen

Dresden - Eine technische Panne sorgte für einen Feuerwehreinsatz in Dresden-Löbtau . Die Gesundheit eines Babys stand auf dem Spiel.

Sechs Kräfte der Feuerwehr rückten zur besorgten Mutter aus. (Symbolbild) © Max Patzig

Am gestrigen Montag gegen 10.10 Uhr wurden die Kameraden alarmiert, nachdem eine Frau auf der Altfrankener Straße ihr Auto verlassen hatte, das sich daraufhin selbstständig verriegelte.

Doch noch immer im Fahrzeug befand sich ihr Säugling!

Weil sich der Wagen nicht mehr öffnen ließ, rief sie die Feuerwehr zur Hilfe. Erste Versuche, das Auto zu öffnen, ohne Schaden zu verursachen, scheiterten jedoch, weshalb drastischere Maßnahmen ergriffen werden mussten.

"Einsatzkräfte klebten eine Scheibe ab, zerstörten diese und gelangten so in das Fahrzeug", teilte Feuerwehrsprecher Michael Klahre (43) am Dienstagmorgen mit.

Im Anschluss konnte das Kind der Mutter übergeben werden. Es war gesundheitlich wohl auf. Ärzte mussten nicht nachalarmiert werden.