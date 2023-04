11.04.2023 08:11 3.365 Bauschutt-Container fängt Feuer in Gorbitz: Flammen drohten auf Hochhaus überzugreifen

Container-Brand in Dresden-Gorbitz! Am gestrigen Montagabend stand am Amalie-Dietrich-Platz der Inhalt eines Bauschuttcontainers in Flammen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Container-Brand in Dresden-Gorbitz! Am gestrigen Montagabend stand am Amalie-Dietrich-Platz der Inhalt eines Bauschuttcontainers in Flammen. Am Abend des gestrigen Ostermontags brannte am Amalie-Dietrich-Platz ein Bauschuttcontainer. © Roland Halkasch Wie die Dresdner Berufsfeuerwehr auf TAG24-Nachfrage mitteilte, rückten die Kameraden gegen 21.50 Uhr zum Brandherd aus, der sich in unmittelbarer Nähe zu einem derzeit teilweise eingerüsteten Hochhaus befand. Bereits bei der Anfahrt wurde durch die Leitstelle die Alarmierungsart hochgestuft, da mehrere Anrufer ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohngebäude meldeten. 44 Einsatzkräfte bekämpften deshalb am Einsatzort mittels Schaum und Wasser den Brand. Unter Atemschutz kühlten mehrere Trupps zugleich mithilfe zweier Strahlrohre die Fassade und das Gerüst des Hochhauses. Somit konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude letztlich verhindert werden. Dresden Feuerwehreinsatz Feuer in ehemaligem Dresdner Kindergarten - war es Brandstiftung? Nach dem Ablöschen des Brandes wurde der Container mit einem Wechselladefahrzeug angehoben und entleert, um alle restlichen Glutnester zu beseitigen. Während der Löscharbeiten zog sich eine Feuerwehrfrau leichte Verletzungen zu. Vom Dach des Hauseingangs löschten die Kameraden der Dresdner Berufsfeuerwehr die Flammen mittels Schaum sowie Wasser ab. © Roland Halkasch Am rund zweieinhalbstündigen Einsatz waren die Wachen Löbtau, Übigau und Altstadt sowie die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz beteiligt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Erstmeldung: 7.14 Uhr. Aktualisierung: 8.11 Uhr.

