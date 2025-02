Baustelle des Fraunhofer-Instituts in Dresden in Brand: Feuerwehr steht vor schwerem Einsatz

Dresden - Einen komplizierten Einsatz hat die Dresdner Feuerwehr am Fraunhofer-Institut zu bewältigen. Dort brennt es seit Dienstagmittag auf einer Baustelle. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Betroffene gebe es noch am ehesten auf der Wilschdorfer Landstraße, da diese teilweise gesperrt ist und es dort zu Staus kommt.

Der Brand ist gegen 11.45 Uhr ausgebrochen. Im Gespräch mit TAG24 konnte Feuerwehrsprecher Michael Klahre in Sachen Personenschäden aber Entwarnung geben.

Auf dem Dach müssen die Kräfte teilweise mit Spaten arbeiten. © Roland Halkasch

So teilt die Feuerwehr auf Threads mit: "Der Brand hat sich in die Dämmung zwischen zwei Gebäudeteilen ausgebreitet. Der Bereich muss aufwändig geöffnet werden, um eine Brandbekämpfung zu ermöglichen und an verborgene Glutnester heranzukommen."

Michael Klahre erläuterte gegenüber TAG24, dass einige Kräfte derzeit buchstäblich mit Spaten arbeiten würden.

Denn: "Die Dachbedeckung ist mit Erde und Kies bedeckt", so der Sprecher.

Eine Prognose über die Dauer des Einsatzes wollte Klahre unter diesen Umständen nicht abgeben - es dürfte sich aber hinziehen.

Am frühen Nachmittag waren bereits 36 Einsatzkräfte vor Ort.