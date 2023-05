19.05.2023 07:40 2.271 Brennender Bollerwagen sorgt für Feuerwehreinsatz am Vatertag!

Am Donnerstag brannte in Dresden am Palaisplatz ein Bollerwagen und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr am Vatertag gelöscht werden.

Von Malte Kurtz

Dresden - Nicht jede Wanderung am Vatertag verlief ohne Zwischenfälle. Am Donnerstagabend brannte ein Bollerwagen auf dem Palaisplatz bis auf die Achsen herunter und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Am Vatertag musste die Feuerwehr einen brennenden Bollerwagen löschen. (Symbolbild) © huettenhoelscher/123RF Gegen 20.33 Uhr rief eine wahrlich feurige Transportkarre insgesamt sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr inklusive 300 Litern Löschwasser auf den Plan, gab die Feuerwehr Dresden am heutigen Freitagmorgen bekannt. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten der 1,20 Meter lange Handwagen sowie ein kleines Straßenschild in Brand. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen zwar löschen, retten konnten sie den vierrädrigen Bier-Transporter allerdings nicht. Am Ende des Einsatzes gegen 21.05 Uhr blieben bloß noch die Reifen sowie die metallischen Achsen des Gefährts übrig. Dresden Feuerwehreinsatz Brennendes Klo sorgt für Feuerwehreinsatz in Dresden! Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

