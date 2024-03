Brand im Dresdner Westen: Container in Flammen, Fassade beschädigt

Dresden - Feuerwehreinsatz im Dresdner Westen. Kameraden mussten einen Brand am "Gorbitz Hof" löschen.

Nachdem der Brand gelöscht war, richteten die Einsatzkräfte ihren Fokus auf noch verbliebene Glutnester hinter der Fassade. © Roland Halkasch

Gegen 19.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte am Dienstagabend in den Stadtteil Gorbitz aus. Am Amalie-Dietrich-Platz brannte es.

Wie die Feuerwehr Dresden am Mittwochmorgen mitteilte, stand beim Eintreffen der Kameraden ein großer Papiersammelcontainer in Vollbrand.

Die Flammen- und Hitzeentwicklung sei so stark gewesen, dass die unmittelbar benachbarte Fassade an der Zufahrt zur Tiefgarage des Einkaufszentrums "Gorbitz Hof" in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Dadurch habe die Gefahr bestanden, dass sich das Feuer über Fassade und Lüftungsanlage bis ins Innere des Gebäudes ausbreitet. Um den Schaden gering zu halten, wurden weitere Einsatzkräfte nachgefordert.