Brand in Tiefgarage: Wohngebäude in Dresdner City evakuiert
Dresden - Alarm in der Dresdner City! Die Feuerwehr musste in der Nacht zur Annenstraße ausrücken, dort brannte es in der Tiefgarage eines Wohnhauses. Das Feuer selbst war schnell gelöscht, der dichte Rauch sollte die Einsatzkräfte allerdings vor erhebliche Herausforderungen stellen.
Kurz vor Mitternacht hatte eine Brandmeldeanlage in der Tiefgarage des Wohn- und Apartmenthauses in der Wilsdruffer Vorstadt ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte qualmte es bereits aus dem Gebäude.
Den Brandherd zu finden, gestaltete sich für die Kameraden mehr als schwierig: Im Untergeschoss schränkte der dichte Rauch die Sichtverhältnisse stark ein, selbst auf kurze Distanz war Orientierung kaum möglich.
In einem Raum mit mehreren Abstellboxen wurde das Feuer dann schließlich lokalisiert und schnell gelöscht. Beendet war der Einsatz damit aber noch lange nicht.
Der Rauch hatte sich nämlich unterdessen in weitere Bereiche des Gebäudekomplexes ausgebreitet, war in vier Treppenräume und in eine benachbarte Boulderhalle hineingezogen. In mehreren Wohnungen lösten sogar Heimrauchmelder aus.
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Starker Rauch macht Einsatzkräften zu schaffen
Das Gebäude wurde evakuiert, alle Bewohner mussten das Haus verlassen. Verletzt wurde aber niemand.
Da die maschinelle Entrauchung der Tiefgarage nicht klappte, mussten weitere Kräfte sowie Spezialtechnik nachalarmiert werden. Zum Einsatz kam nun unter anderem ein Abrollbehälter-Lüfter und ein Löschunterstützungsfahrzeug (LUF). Letzteres, ein ferngesteuertes Kettenfahrzeug, konnte in die betroffenen Bereiche gefahren werden und die Kameraden mit einem leistungsstarken Lüfter unterstützen.
Trotz der Spezialtechnik dauerten die Entrauchungsmaßnahmen bis mindestens 6.30 Uhr an.
Anwohner wurden währenddessen in einem Bus der DVB sowie in der Lobby eines benachbarten Hotels untergebracht. Laut Feuerwehr konnten sie mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
Wie es zum Brand in der Tiefgarage kam, muss jetzt die Polizei klären.
Titelfoto: Bildmontage/Roland Halkasch (2)