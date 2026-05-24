Brand in Tiefgarage: Wohngebäude in Dresdner City evakuiert

Dresden - Alarm in der Dresdner City! Die Feuerwehr musste in der Nacht zur Annenstraße ausrücken, dort brannte es in der Tiefgarage eines Wohnhauses. Das Feuer selbst war schnell gelöscht, der dichte Rauch sollte die Einsatzkräfte allerdings vor erhebliche Herausforderungen stellen.

In einer Tiefgarage an der Annenstraße war in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. © Roland Halkasch

Kurz vor Mitternacht hatte eine Brandmeldeanlage in der Tiefgarage des Wohn- und Apartmenthauses in der Wilsdruffer Vorstadt ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte qualmte es bereits aus dem Gebäude.

Den Brandherd zu finden, gestaltete sich für die Kameraden mehr als schwierig: Im Untergeschoss schränkte der dichte Rauch die Sichtverhältnisse stark ein, selbst auf kurze Distanz war Orientierung kaum möglich.

In einem Raum mit mehreren Abstellboxen wurde das Feuer dann schließlich lokalisiert und schnell gelöscht. Beendet war der Einsatz damit aber noch lange nicht.

Der Rauch hatte sich nämlich unterdessen in weitere Bereiche des Gebäudekomplexes ausgebreitet, war in vier Treppenräume und in eine benachbarte Boulderhalle hineingezogen. In mehreren Wohnungen lösten sogar Heimrauchmelder aus.