21.07.2023 08:49 3.883 War es Brandstiftung? Feuer an Mehrfamilienhaus in Reick, eine verletzte Person

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stand plötzlich der Vorbau eines Mehrfamilienhauses auf der Reicker Straße in Dresden-Reick in Flammen.

Von Kim Marie Moser

Dresden - Aufregung in Dresden-Reick! In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stand plötzlich der Vorbau eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Die Polizei vermutet Brandstiftung: Am gestrigen Donnerstagabend stand der Vorbau eines Mehrfamilienhauses in Reick plötzlich in Flammen. © Roland Halkasch Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage berichtete, wurden die Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr über das Feuer auf der Reicker Straße informiert. Was genau den Brand verursacht hat, ist bisher noch unklar. Die Beamten gehen jedoch von Vorsatz aus und haben die Ermittlungen wegen einer mutmaßlichen Brandstiftung aufgenommen. Glücklicherweise gelang es den Kameraden der Feuerwehr, ein Übergreifen der Flammen auf das Haus zu verhindern. Dennoch drang der Rauch in einige Wohnungen ein, wodurch eine Person wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dresden Feuerwehreinsatz Fahrzeugbrand in Dresden: Feuerwehr löscht brennenden Hybridwagen! Weitere Bewohner wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. TAG24-Informationen zufolge mussten auch einige Haustiere – darunter eine Katze – aus dem Haus befreit werden. Mittlerweile konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Reicker Straße war während des Einsatzes gesperrt. Auch eine Katze konnte aus dem Gebäude gerettet werden. © xcitepress Zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch, xcitepress