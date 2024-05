Feuer in ehemaliger Malzfabrik: Flammen weitestgehend gelöscht! War es Brandstiftung?

Dresden - Nachdem in der ehemaligen Malzfabrik auf der Straße des 17. Junis mehrfach Flammen ausgebrochen waren, konnte der Brand weitestgehend gelöscht werden. Doch der Einsatz dauert an. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Brandstiftung.

Das Feuer in der ehemaligen Malzfabrik ist weitestgehend gelöscht. © Roland Halkasch

Seit Donnerstag dauert der Feuerwehreinsatz in Leuben bereits an.

Inzwischen hat die Feuerwehr große Teile des Giebels des denkmalgeschützten Gebäudes abgerissen. Dieser Schritt wurde notwendig, da die Brandbekämpfung von außen nur wenig Wirkung zeigte, hieß es von der Dresdner Feuerwehr.

Am Freitagnachmittag konnte dann ein weiterer Löschangriff gestartet werden. Die Kameraden rückten dabei immer tiefer in den Komplex vor und stellten auch in benachbarten Gebäudeteilen mehrere Brandherde fest.

Am Abend mussten die Löscharbeiten allerdings unterbrochen werden, zu groß war die Gefahr, dass die Halle einstürzt. 12 Einsatzkräften hielten Brandwache, um beim Aufflammen von Brandherden sofort reagieren zu können. Die konzentrierten Arbeiten wurden wie geplant bei Tageslicht fortgeführt.

Mittlerweile ist der Großbrand zwar weitestgehend gelöscht. Doch vereinzelte Glutnester machen den Einsatzkräften immer noch zu schaffen - sie müssen aufwändig abgelöscht werden.

Die Kameraden bleiben gefordert.