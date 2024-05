Feuerwehreinsatz in ehemaliger Malzfabrik - Brand flammt neu auf!

Dresden - Bei einem Brand in der ehemaligen Malzfabrik auf der Straße des 17. Juni kam es am Donnerstag zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, der auch am Freitagmorgen andauert.

Dicke Rauchschwaden quollen aus dem Gebäude. © Roland Halkasch

Wie Polizei und Feuerwehr am Abend bestätigten, standen mehrere Gebäude der alten Industriebrache auf der Straße des 17. Juni in Niedersedlitz in den Abendstunden in Brand.

Nachdem erste Brandherde am späten Abend gelöscht und eine Warnung vor den giftigen Rauchgasen im Stadtteil gegen 23.30 Uhr zurückgenommen werden konnte, flammte das Gebäude am Morgen erneut auf. Eine neue Warnmeldung wurde um 5.24 Uhr herausgegeben.

Am Donnerstag konnte ein erstes Feuer konnte relativ zügig gelöscht werden. Dafür wurden in einem Gebäude einzelne Brandherde lokalisiert und deren Bekämpfung aufgenommen.

Verletzt wurde zunächst niemand, doch das Feuer habe sich innerhalb kurzer Zeit auf ein weiteres Gebäude ausgebreitet, dessen Dachstuhl in Flammen stand.

Neben etwa 80 Kräften der Feuerwehr war auch eine Drohnenstaffel des Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB) vor Ort, um die "unterschiedlichen Brandherde besser lokalisieren und die Brandbekämpfung gezielt aufnehmen" zu können, wie ein Sprecher erklärte.