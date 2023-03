02.03.2023 13:10 Feuerwehreinsatz in Johannstadt: Kameraden rücken mit schwerem Gerät aus

In Johannstadt-Nord in Dresden kam es am Donnerstagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Schneidebrett aus Holz kokelte auf dem Herd.

Von Jakob Anders

Dresden - Wegen des Verdachts auf einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Johannstadt rückten am Donnerstagvormittag 22 Mann der Feuerwehr Dresden mit schwerem Gerät zum Einsatz aus. Die Dresdner Feuerwehr musste mit dem Schlimmsten rechnen und war vorbereitet. © Ove Landgraf Nach ersten TAG24-Informationen löste eine starke Rauchentwicklung den Brandmelder in der Florian-Geyer-Straße aus. Die Polizeidirektion Dresden bestätigte den Einsatz um 10.14 Uhr: Verdacht auf Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Da das betroffene Apartment im sechsten Stock lag, rückte die Feuerwehr sofort mit entsprechend schwerem Gerät und mit einer Stärke von 22 Mann aus. Die Polizei blieb auf Abruf. Dresden Feuerwehreinsatz Schuppen-Brand in Mickten: Feuerwehr muss zu Schäferhunde-Verein ausrücken Feuerwehr-Pressesprecher Pierre Steffen Bedrich konnte bestätigen, dass der Bewohner zur Einsatzzeit nicht in der Wohnung war. Die Feuerwehr musste sich gewaltsam Zugang ins Innere verschaffen. Die Tür wurde aufgebrochen. In der Küche fanden die Einsatzkräfte ein kokelndes Holzbrett auf dem Herd vor. Keine Personen kamen zu Schaden. Die Feuerwehr lüftete die Küche ordentlich aus und gab der Polizei Entwarnung. Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät zur Einsatzstelle aus Da der Bewohner nicht Zuhause war, musste die Wohnungstür aufgebrochen werden. © Ove Landgraf Es scheint eine Nachlässigkeit am Morgen gewesen zu sein, die beinahe zu einem Wohnungsbrand geführt hätte.

Titelfoto: Ove Landgraf