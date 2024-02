18.02.2024 11:27 20.914 Industriegebäude in Flammen: Anwohner können aufatmen

In Dresden-Großzschachwitz ist in der Nacht zu Sonntag eine Industriebrache in Brand geraten.

Von Marcus Scholz

Dresden - Feuerwehreinsatz im Dresdner Südosten. In Großzschachwitz fing ein leerstehendes Industriegebäude Feuer. Nicht zum ersten Mal brannte es an dieser Adresse. Die Flammen schlugen so hoch aus dem Gebäude, dass der Brand schon von großer Entfernung sichtbar war. © Roland Halkasch Die Einsatzkräfte bekamen schon von Weitem eine riesige Rauchsäule und meterhoch lodernde Flammen zu Gesicht, als sie gegen 1.15 Uhr in der Nacht zu Sonntag ausrückten. In der Fritz-Schreiter-Straße, in unmittelbarer Nähe zum DB-Haltepunkt Zschachwitz, war aus bislang noch ungeklärter Ursache eine Brache in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Dresden mitteilte, stießen die Kameraden auf drei Gebäudeteile, wovon der mittlere Teil auf einer Fläche von etwa Tausend Quadratmetern vollkommen Feuer gefangen hatte. Aufgabe des Löschtrupps sei es gewesen, die Brandausbreitung auf die anderen Gebäudeteile zu verhindern. Dresden Feuerwehreinsatz Waldschlößchenbrücke gesperrt: Jugendliche sorgen für mehrstündigen Großeinsatz Mit zwei Drehleitern und fünf handgeführten Strahlrohren kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen. Das Löschwasser musste über eine mehrere Hundert Meter lange Schlauchleitung von zwei Hydranten zum Einsatzort gepumpt werden. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen zu schließen Insgesamt 62 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. © Roland Halkasch Gegen fünf Uhr am Morgen teilte die Feuerwehr mit, dass der Brand größtenteils gelöscht sei. Noch vorhandenen Glutnestern ging es mithilfe einer Drehleiter aus der Luft an den Kragen. Verletzte gab es nicht. Nach Tagesanbruch soll - so der Plan - eine Nachkontrolle durchgeführt werden. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aufgrund von Einsturzgefahr konnte das Gebäude nicht betreten werden. Anwohner wurden mittels Lautsprecherdurchsagen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Lüftungs- und Klimaanlagen sollten am besten abgeschaltet werden. Messungen hätten aber ergeben, dass die übel riechenden Überbleibsel des Großbrandes nicht gesundheitsgefährdend sind. Dresden Feuerwehreinsatz Nach Feuer-Drama in Gorbitz: 20 Mieter obdachlos, erste Vermutungen zur Ursache Mittlerweile kann aber wieder gelüftet werden. "Die Rauchentwicklung sowie Geruchsbelästigung bestehen nicht mehr", so Michael Klahre, Pressesprecher der Dresdner Feuerwehr. Verbleibende Glutnester werden aus der Luft gelöscht. Bis dahin mussten allerdings erstmal das Großfeuer unter Kontrolle gebracht werden. © Roland Halkasch Vor zwei Jahren brannte es an derselben Adresse Vor fast genau zwei Jahren musste die Feuerwehr schon mal zur Fritz-Schreiter-Straße ausrücken. Damals, am 11. Februar 2022, brannte ebenfalls eine leerstehende Baracke. Erstmeldung um 8.10 Uhr, aktualisiert um 11.27 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Fotos/Roland Halkasch