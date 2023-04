09.04.2023 10:29 Kellerbrand in Dresdner Restaurant!

Am Ostersonntag wurde die Feuerwehr Dresden zu einem Kellerbrand in einem Restaurant in der Inneren Altstadt gerufen. Die Räume mussten belüftet werden.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Sonntagmorgen brannte es aus bisher unbekannter Ursache in den Kellerräumen eines Dresdner Restaurants in der Inneren Altstadt. Da die verqualmten Kellerräume sehr verwinkelt waren, erwies sich die Belüftung als kleine Herausforderung. © Feuerwehr Dresden Als die insgesamt 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 6.37 Uhr am Restaurant an der Schlossstraße eintrafen, war der Keller durch das Feuer bereits stark verqualmt, erklärte Michael Klahre, Pressesprecher der Feuerwehr Dresden, am Sonntagmorgen gegenüber TAG24. Mehrere Lösch-Trupps wurden daraufhin unter Atemschutz in die verwinkelten Räumlichkeiten entsandt, um den Brandherd ausfindig zu machen und das Feuer zu löschen. Die Flammen konnten schließlich mit einem Feuerlöscher erstickt werden. Die größere Herausforderung bestand nach Angaben der Feuerwehr allerdings darin, die verwinkelten Kellerräume vom Qualm zu befreien. Dresden Feuerwehreinsatz Wohnung in Flammen! Bewohner retten sich auf Balkon Hierfür positionierten die Feuerwehrleute mehrere Lüfter, mit denen eine Strömung im türlosen Kellergeschoss erzeugt wurde. Über einen Ablüfter konnte der Rauch letztlich aus den Innenräumen entweichen. Die Löscharbeiten waren gegen 9 Uhr abgeschlossen. Personen kamen nicht zu Schaden, so die Feuerwehr.

Titelfoto: Feuerwehr Dresden