Löbtauer Küche steht in Flammen - Familie von Feuerwehr gerettet!

Dresden - Am Sonntagnachmittag kam es im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Dresden -Löbtau zu einem Küchenbrand, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Die Dölzschener Straße musste im Zuge der Löscharbeiten gesperrt werden. © Roland Halkasch

Wie die Feuerwehr Dresden am Montagmorgen mitteilte, war die Wohnung in der Dölzschener Straße bereits komplett verraucht, als die insgesamt 34 Einsatzkräfte gegen 13.04 Uhr am Brandherd eintrafen.

Die Feuerwehr konnte dabei drei Personen aus der Wohnung in der ersten Etage retten, in der die Küche aus bisher unbekannter Ursache in Flammen geriet.

Mit starken Rußspuren im Gesicht sind die drei Bewohner zunächst vor Ort behandelt worden, ehe sie in ein Krankenhaus transportiert wurden, so die Feuerwehr.

Mithilfe eines Feuerlöschers konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Die Wohnung wurde daraufhin belüftet, ist jedoch vorerst nicht mehr bewohnbar.

Gegen 14.56 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet. Die betroffene Familie kommt in der Zwischenzeit bei Verwandten unter.